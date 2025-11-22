Tigres vs América definen a la escuadra campeona de la Liga MX Femenil en la Final del vuelta del Apertura 2025; te decimos día, hora y canal para ver el partido de vuelta en el Estadio Universitario.

La vuelta de la Final de la Liga MX Femenil enfrenta a Tigres vs América Femenil en el Estadio Universitario de las Amazonas, a donde llegarán en igualdad en el marcador.

Tigres vs América Femenil: Pronóstico de la Final de vuelta de Liga MX Femenil

Tigres tuvo una enorme reacción en la ida de la Liga MX Femenil y eso convierte a las Amazonas en favoritas para ganar la Final sobre America.

El pronóstico es que Tigres ganará la Final de la Liga MX Femenil con marcador de 3-1, en el Estadio Universitario.

Tigres vs América Femenil: Posibles alineaciones de la Final de vuelta de Liga MX Femenil

Tigres buscará agregar un título más a su historia en la Liga MX Femenil, con esta posible alineación ante América.

Cecilia Santiago Greta Espinoza Anika Rodríguez Jimena López Eve Perisset Mia Villalpando María Sánchez Bárbara Olivieri Jennifer Hermoso Diana Ordoñez Aaliyah Farmer

América saldrá por el campeonato de la Liga MX Femenil con esta posible alineación, para enfrentar a Tigres en la Final.

Sandra Paños Kimberly Rodríguez Annia Mejía Irene Guerrero Annie Karich Nancy Antonio Nicki Hernández Jana Gutiérrez Sarah Luebbert Kiana Palacios Scarlett Camberos

Tigres vs América Femenil: Día y hora para ver la vuelta de la Final de Liga MX Femenil

Tigres vs América Femenil se medirán el domingo 23 de noviembre de 2025, en el partido de vuelta de la Final de la Liga MX Femenil.

El partido de vuelta de la Final de la Liga MX Femenil arrancará a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs América Femenil: Canal para ver la vuelta de la Final de Liga MX Femenil

Las señales de Imagen TV, ESPN 2, Disney+, Canal de YouTube de Tigres y Canal 6, transmitirán el partido de vuelta de la Final, Tigres vs América Femenil.

Partido: Tigres vs América Femenil

Fase: Vuelta de la Final de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 23 de noviembre

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Imagen TV, ESPN 2, Disney+, Tubi, Canal de YouTube de Tigres y Canal 6

¿Cómo quedaron América y Tigres en la Final de ida de la Liga MX Femenil?

El jueves 20 de noviembre se jugó el partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil, América Femenil vs Tigres.

Tigres se recuperó de una desventaja de 3 goles para empatar el partido de ida de la Final a tres tantos, por lo que el campeón se definirá el domingo 23 de noviembre.