Manchester City vs Bayer Leverkusen se miden en la Jornada 5 de la Champions League; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido.

La Champions League tiene en el Manchester City a uno de los equipos favoritos para ganar el título, y en partidos como el de la Jornada 5 contra Bayer Leverkusen debe mostrar todo su poderío.

Manchester City vs Bayer Leverkusen: Día para ver el partido de Champions League

El martes 25 de noviembre inicia la Jornada 5 de la Champions League con nueve partidos , entre ellos el Manchester City vs Bayer Leverkusen.

Manchester City vs Bayer Leverkusen: Hora para ver el partido de Champions League

El partido Manchester City vs Bayer Leverkusen iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 5 de la Champions League.

Manchester City vs Bayer Leverkusen: Canal para ver el partido de Champions League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Manchester City vs Bayer Leverkusen el martes 25 de noviembre de 2025, a partir de las 14 horas.

Partido: Manchester City vs Bayer Leverkusen

Fase: Jornada 5 de la Champions League

Fecha: Mrtes 25 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 5 de la Champions League?

Previo a su partido de la Jornada 5 en la Champions League, Manchester City venció 4-1 al Borussia Dortmund como local, rol que repetirá ante el Bayer Leverkusen.

Con la victoria en la Jornada 4 de la Champions League, el Manchester City llegó a 10 puntos en el lugar 4 de la clasificación general, solo dos unidades abajo de los líderes.

El Manchester City suma 23 partidos invicto en casa (20 victorias y tres empates) en la Champions League, y necesita tres goles para alcanzar los 300 en el torneo.

¿Cómo llega Bayer Leverkusen a la Jornada 5 de la Champions League?

El Bayer Leverkusen alemán es lugar 21 en la Champions League con 5 puntos, situación que lo obliga a sumar en la cancha del Manchester City.

Será el primer partido, Manchester City vs Bayer Leverkusen, en una competición de la UEFA, pero el equipo de Pep Guardiola solo ha perdido uno de sus últimos 24 juegos contra equipos alemanes (19 victorias y cuatro empates).