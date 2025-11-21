El Play-In de la Liga MX cierra el domingo 23 de noviembre con el FC Juárez vs Pachuca; te decimos la hora y canal para ver el partido.

Pumas es el único equipo eliminado hasta el momento en el Play-In de la Liga MX, mientras que el FC Juárez tendrá una nueva oportunidad recibiendo a Pachuca.

FC Juárez vs Pachuca: Hora para ver el Play-In de Liga MX el domingo 23 de noviembre

El horario del partido FC Juárez vs Pachuca, en la definición del Play-In de la Liga MX aún está por definirse, pero se jugará el domingo 23 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs Pachuca: Canal para ver el Play-In de Liga MX el domingo 23 de noviembre

Las señales de FOX One y Caliente TV transmitirán el partido FC Juárez vs Pachuca, en la definición del Play-In de la Liga MX.

Partido: FC Juárez vs Pachuca

Fase: Play-In de la Liga MX

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Caliente TV

¿Cómo quedaron FC Juárez y Pachuca en la primera etapa del Play-In de la Liga MX?

El FC Juárez perdió 1-2 con Tijuana en la primera fase del Play-In de la Liga MX, pero al terminar como lugar 8 en la tabla de posiciones del torneo, tendrá otra oportunidad para calificar a la Liguilla.

Por su parte, Pachuca eliminó a Pumas 3-1 en la primera fase del Play-In y se ganó la oportunidad de seguir en la competencia, solo que tendrá que buscar su calificación como visitante, en la cancha de Tijuana.

¿Qué necesitan FC Juárez y Pachuca para calificar a la Liguilla de la Liga MX?

El domingo 23 de noviembre, el FC Juárez y Pachuca, se juegan el pase a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, partido en el que debe haber un ganador que se quede con el octavo lugar de la fase final.

El FC Juárez y Pachuca necesitan ganar, en tiempo regular o por la vía de los penaltis, la segunda fase del Play-In, para calificar a la Liguilla del Apertura 2025.