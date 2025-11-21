FC Juárez vs Pachuca se miden en el Play-In de la Liga MX por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.

El ganador del partido de Play-In de la Liga MX, FC Juárez vs Pachuca, se medirá en la Liguilla con el Toluca.

FC Juárez vs Pachuca: Pronóstico del partido de Play-In de la Liga MX

El FC Juárez sale como favorito para ganar el Play-In de la Liga MX contra Pachuca, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de Play-In de la Liga MX

El FC Juárez recibirá con esta posible alineación a Pachuca, en el Play-In de la Liga MX.

Portero

  • Sebastián Jurado

Defensas

  • Denzell García
  • José García
  • Jesús Murillo
  • Aarón Mejía

Medios

  • Homer Martínez
  • Madson
  • Guilherme
  • Roldolfo Pizarro

Delanteros

  • Raymundo Fulgencio
  • Óscar Estupiñán

El Pachuca visitará al FC Juárez en el Play-In de la Liga MX con esta posible alineación

Portero

Carlos Moreno

Defensas

  • Brian García
  • Eduardo Bauerman
  • Sergio Barreto
  • Daniel Aceves

Medios

  • Alan Bautista
  • Pedro Pedraza
  • Robert Kenedy

Delanteros

  • Ousamma Idrissi
  • Luis Quiñónes
  • Jhonder Cádiz

FC Juárez vs Pachuca: Hora y canal para ver el Play-In de Liga MX el domingo 23 de noviembre

FC Juárez vs Pachuca definirán el Play-In de la Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, el domingo 23 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Las señales de FOX One y Caliente TV transmitirán el partido FC Juárez vs Pachuca, en la definición del Play-In de la Liga MX.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Play-In de la Liga MX
  • Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
  • Horario: 19 horas
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: FOX One y Caliente TV

¿Cómo quedaron FC Juárez y Pachuca en la primera etapa del Play-In de la Liga MX?

El FC Juárez perdió 1-2 con Tijuana en la primera fase del Play-In de la Liga MX, pero al terminar como lugar 8 en la tabla de posiciones del torneo, tendrá otra oportunidad para calificar a la Liguilla.

Por su parte, Pachuca eliminó a Pumas 3-1 en la primera fase del Play-In y se ganó la oportunidad de seguir en la competencia, solo que tendrá que buscar su calificación como visitante, en la cancha de Tijuana.

El FC Juárez y Pachuca necesitan ganar, en tiempo regular o por la vía de los penaltis, la segunda fase del Play-In, para calificar a la Liguilla del Apertura 2025.