FC Juárez vs Pachuca se miden en el Play-In de la Liga MX por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.

El ganador del partido de Play-In de la Liga MX, FC Juárez vs Pachuca, se medirá en la Liguilla con el Toluca.

FC Juárez vs Pachuca: Pronóstico del partido de Play-In de la Liga MX

El FC Juárez sale como favorito para ganar el Play-In de la Liga MX contra Pachuca, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de Play-In de la Liga MX

El FC Juárez recibirá con esta posible alineación a Pachuca, en el Play-In de la Liga MX.

Portero

Sebastián Jurado

Defensas

Denzell García

José García

Jesús Murillo

Aarón Mejía

Medios

Homer Martínez

Madson

Guilherme

Roldolfo Pizarro

Delanteros

Raymundo Fulgencio

Óscar Estupiñán

El Pachuca visitará al FC Juárez en el Play-In de la Liga MX con esta posible alineación

Portero

Carlos Moreno

Defensas

Brian García

Eduardo Bauerman

Sergio Barreto

Daniel Aceves

Medios

Alan Bautista

Pedro Pedraza

Robert Kenedy

Delanteros

Ousamma Idrissi

Luis Quiñónes

Jhonder Cádiz

FC Juárez vs Pachuca: Hora y canal para ver el Play-In de Liga MX el domingo 23 de noviembre

FC Juárez vs Pachuca definirán el Play-In de la Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, el domingo 23 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Las señales de FOX One y Caliente TV transmitirán el partido FC Juárez vs Pachuca, en la definición del Play-In de la Liga MX.

Partido: FC Juárez vs Pachuca

Fase: Play-In de la Liga MX

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Caliente TV

¿Cómo quedaron FC Juárez y Pachuca en la primera etapa del Play-In de la Liga MX?

El FC Juárez perdió 1-2 con Tijuana en la primera fase del Play-In de la Liga MX, pero al terminar como lugar 8 en la tabla de posiciones del torneo, tendrá otra oportunidad para calificar a la Liguilla.

Por su parte, Pachuca eliminó a Pumas 3-1 en la primera fase del Play-In y se ganó la oportunidad de seguir en la competencia, solo que tendrá que buscar su calificación como visitante, en la cancha de Tijuana.

El FC Juárez y Pachuca necesitan ganar, en tiempo regular o por la vía de los penaltis, la segunda fase del Play-In, para calificar a la Liguilla del Apertura 2025.