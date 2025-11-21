FC Juárez vs Pachuca se miden en el Play-In de la Liga MX por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones.
El ganador del partido de Play-In de la Liga MX, FC Juárez vs Pachuca, se medirá en la Liguilla con el Toluca.
FC Juárez vs Pachuca: Pronóstico del partido de Play-In de la Liga MX
El FC Juárez sale como favorito para ganar el Play-In de la Liga MX contra Pachuca, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
FC Juárez vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de Play-In de la Liga MX
El FC Juárez recibirá con esta posible alineación a Pachuca, en el Play-In de la Liga MX.
Portero
- Sebastián Jurado
Defensas
- Denzell García
- José García
- Jesús Murillo
- Aarón Mejía
Medios
- Homer Martínez
- Madson
- Guilherme
- Roldolfo Pizarro
Delanteros
- Raymundo Fulgencio
- Óscar Estupiñán
El Pachuca visitará al FC Juárez en el Play-In de la Liga MX con esta posible alineación
Portero
Carlos Moreno
Defensas
- Brian García
- Eduardo Bauerman
- Sergio Barreto
- Daniel Aceves
Medios
- Alan Bautista
- Pedro Pedraza
- Robert Kenedy
Delanteros
- Ousamma Idrissi
- Luis Quiñónes
- Jhonder Cádiz
FC Juárez vs Pachuca: Hora y canal para ver el Play-In de Liga MX el domingo 23 de noviembre
FC Juárez vs Pachuca definirán el Play-In de la Liga MX a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, el domingo 23 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
Las señales de FOX One y Caliente TV transmitirán el partido FC Juárez vs Pachuca, en la definición del Play-In de la Liga MX.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Play-In de la Liga MX
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 19 horas
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Caliente TV
¿Cómo quedaron FC Juárez y Pachuca en la primera etapa del Play-In de la Liga MX?
El FC Juárez perdió 1-2 con Tijuana en la primera fase del Play-In de la Liga MX, pero al terminar como lugar 8 en la tabla de posiciones del torneo, tendrá otra oportunidad para calificar a la Liguilla.
Por su parte, Pachuca eliminó a Pumas 3-1 en la primera fase del Play-In y se ganó la oportunidad de seguir en la competencia, solo que tendrá que buscar su calificación como visitante, en la cancha de Tijuana.
El FC Juárez y Pachuca necesitan ganar, en tiempo regular o por la vía de los penaltis, la segunda fase del Play-In, para calificar a la Liguilla del Apertura 2025.