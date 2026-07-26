Checo Pérez tuvo que abandonar el GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1 tras detectar una falla en la suspensión de su Cadillac.

Este abandono en el GP de Hungría 2026 significa el cuarto desde que Checo Pérez decidió regresar a la Fórmula 1 con Cadillac.

Ahora el piloto mexicano tendrá un periodo de vacaciones que le permitirá recargar energía para el cierre de la temporada 2026.

Checo Pérez abandona el GP de Hungría (Captura de pantalla)

¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de Hungría 2026?

Checo Pérez arrancó desde el pitlane del GP de Hungría 2026, pues se realizaron algunos cambios en su Cadillac.

A lo largo del GP de Hungría 2026, Checo Pérez nunca pudo encontrar el ritmo necesario para poder remontar posiciones.

Fue hasta la vuelta 51 cuando el piloto mexicano tuvo que retirarse de la carrera, pues la suspensión se rompió y no podía continuar así.

De esta manera, Checo vivió uno de sus peores fines de semana y sumó su cuarto abandono en lo que va de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Luego del GP de Hungría 2026, Checo Pérez y los demás pilotos de la Fórmula 1 tendrán un periodo vacacional.

Es por ello que para volver a ver a Checo Pérez en las pistas tendremos que esperar casi un mes, pues el GP de Países Bajos está programado para el 23 de agosto.