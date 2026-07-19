Andrea Kimi Antonelli se llevó el GP de Bélgica 2026 tras una carrera que supo manejar de principio a fin. Por su parte, Checo Pérez volvió a sufrir un abandono por problemas en su Cadillac.

Tras 44 vueltas, Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull, acompañaron en el podio del GP de Bélgica 2026 a Kimi Antonelli.

Con esta victoria, el piloto de Mercedes se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos luego de que su compañero George Russell no pudiera terminar la carrera.

Podio del GP de Bélgica (Omar Havana / AP Photo/Omar Havana)

¿Cómo fue la victoria de Kimi Antonelli en el GP de Bélgica 2026?

Luego de iniciar la carrera en la Pole Position, Andrea Kimi Antonelli fue el primer piloto en cruzar la línea de meta en el GP de Bélgica 2026.

Aunque hubo un momento en que Max Verstappen lo superó, Kimi Antonelli pudo recuperar el liderato y, con una buena estrategia de Mercedes, el piloto italiano supo mantener su posición.

Al final, consiguió su sexta victoria de la temporada al superar a Charles Leclerc, quien obtuvo el segundo lugar, y Max Verstappen, quien quedó en el tercer puesto.

¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de Bélgica 2026?

Checo Pérez tuvo una carrera complicada, pues el piloto mexicano tuvo que abandonar en la vuelta número 15 del GP de Bélgica 2026.

De acuerdo con algunos reportes, el abandono de Checo Pérez estuvo relacionado con un problema en la suspensión de su Cadillac, lo que no le permitió terminar la carrera.

¿Cómo quedó el podio del GP de Bélgica 2026?

Kimi Antonelli sumó su sexta victoria de la temporada al ganar el GP de Bélgica 2026, en un podio en el que estuvo acompañado por Charles Leclerc y Max Verstappen.

Así quedó el podio del GP de Bélgica 2026: