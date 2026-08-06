El futuro de Checo Pérez vuelve a ser tema de conversación por la posibilidad de dejar Cadillac en 2027, en medio de la pausa veraniega de la Fórmula 1.

De acuerdo con AutoSport, su representante ya habría tenido acercamientos con Williams ante la eventual salida de Carlos Sainz.

Sin embargo, Aston Martin y Alpine también figuran como opciones en el radar.

Aunque no existen negociaciones avanzadas, Checo Pérez es uno de los pilotos más atractivos del paddock por su experiencia, patrocinadores y base de seguidores.

Checo Pérez con Cadillac (MexSport Agency via Firo Sportphoto / MexSport Agency via Firo Sportphoto)

Checo Pérez podría cambiar de escudería en 2027

La temporada 2027 de la Fórmula 1 podría traer varios cambios en la parrilla, incluida una posible salida de Checo Pérez de Cadillac.

De acuerdo con los reportes recientes, el representante de Checo Pérez estaría sondeando algunas alternativas y Williams es una de ellas.

Según información de ESPN, Aston Martin y Alpine también estarían interesadas en el piloto mexicano en caso de darle salida a alguno de sus pilotos titulares.

De momento no hay negociaciones avanzadas, pero el tapatío es uno de los pilotos más atractivos del paddock por su experiencia, su enorme base de fans y patrocinadores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez con Cadillac?

De acuerdo con declaraciones del propio Checo Pérez, su vínculo con Cadillac es por dos temporadas con opción a una más.

Dentro de la escudería estadounidense están muy felices con lo que el mexicano ha aportado dentro del proyecto que vive su primer año en la Fórmula 1, por lo que no tendrían pensando reemplazarlo.

Sin embargo, la posibilidad de fichar por una escudería con mayor experiencia en el Gran Circo está latente.