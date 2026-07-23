Tras el GP de Bélgica, Checo Pérez no pudo evitar expresar su molestia con el nuevo reglamento que la Fórmula 1 ha aplicado desde el inicio de la temporada 2026.

“Creo que, con la normativa actual, Spa no es un buen circuito para la Fórmula 1 en este momento. Lo que vi no era Fórmula 1" Checo Pérez tras el GP de Bélgica

En pleno inicio de las actividades del GP de Hungría 2026, el piloto mexicano dejó claro que, desde su perspectiva, la máxima categoría está perdiendo su esencia.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1?

Luego de que no pudo terminar la carrera del GP de Bélgica por fallas en su Cadillac, Checo Pérez habló sobre lo que vio a través de la transmisión de la Fórmula 1.

“Me pareció un espectáculo lamentable. Pude ver la carrera porque me retiré pronto, y desde luego no fue un espectáculo agradable” Checo Pérez

Checo Pérez explicó que durante el fin de semana del GP de Bélgica “todo giraba en torno a la energía" y que, para él, eso va totalmente en contra de lo que es la Fórmula 1.

“Eso va totalmente en contra de cómo debería ser. Creo que este (GP de Hungría) será un fin de semana mucho más normal y que aquí veremos cuál es nuestro rendimiento real” Checo Pérez

Las palabras del piloto mexicano se unen a las de Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, entre otros, que se han quejado abiertamente sobre el nuevo reglamento.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez volverá a las pistas de la Fórmula 1 durante el GP de Hungría, que se realizará del 24 al 26 de julio en el Hungaroring.

Esta será una nueva oportunidad para que el piloto mexicano pueda sumar sus primeros puntos con Cadillac en la Fórmula 1.