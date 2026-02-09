La espera al fin terminó y los fans de Checo Pérez ya conocen el monoplaza que usará el piloto mexicano en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac.

La revelación del monoplaza de Cadillac se hizo con un comercial durante el Super Bowl LX con el objetivo de sumar a más fans que apoyen a Checo Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

A su vez, la escudería estadounidense colocó su nuevo auto en medio del Times Square para que miles de personas lo pudieran ver en vivo.

Así luce el Cadillac de Checo Pérez (X: @SChecoPerez)

¿Cómo es el auto que tendrá Checo Pérez con Cadillac?

En las imágenes que ha compartido Cadillac en sus redes sociales, se puede apreciar que el nuevo auto de Checo Pérez tendrá como colores predominantes el negro y plateado.

Además, el escudo de Cadillac aparece en la parte trasera y laterales, lo que le dará un toque muy particular al equipo de Checo Pérez.

Aunado a ello, se pueden observar a los distintos patrocinadores que se han unido a la escudería estadounidense en su primer año dentro de la máxima categoría del automovilismo.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

¿Cuándo usará este auto Checo Pérez?

La primera vez que Checo Pérez se suba al monoplaza oficial de Cadillac será hasta el Gran Premio de Australia que está programado del 6 al 8 de marzo del 2026.

Esta fecha marcará el regreso oficial de Checo Pérez a la Fórmula 1 y lo hará de la mano de Cadillac, escudería que hará su entrada en la máxima categoría del automovilismo.