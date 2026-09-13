América vs Tigres juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en en la cancha del Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Tigres: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

América 3-1 Tigres es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: América 3-1 Tigres.

América vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido FC América vs Tigres, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

América

  • Portera: Itzel Velasco
  • Defensa: Karen Luna, Isa Haas, Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez
  • Mediocampistas: Nancy Antonio, Irene Guerrero y Gabriela García
  • Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Montse Saldívar

Tigres

  • Portera: Itzel González
  • Defensa: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Natalia Nascimento y Jimena López
  • Mediocampo: Alexia Delgado, Belén Cruz y Maricarmen Reyes
  • Delantera: Stephany Mayor, Myra Delgadillo y Diana Ordóñez

América vs Tigres: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

América vs Tigres en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 17 horas por ViX.

  • Partido: América vs Tigres
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 17 horas , tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: ViX