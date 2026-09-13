América vs Tigres juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en en la cancha del Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Tigres: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

América 3-1 Tigres es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: América 3-1 Tigres.

América vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido FC América vs Tigres, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

América

Portera: Itzel Velasco

Defensa: Karen Luna, Isa Haas, Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez

Mediocampistas: Nancy Antonio, Irene Guerrero y Gabriela García

Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Montse Saldívar

Tigres

Portera: Itzel González

Defensa: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Natalia Nascimento y Jimena López

Mediocampo: Alexia Delgado, Belén Cruz y Maricarmen Reyes

Delantera: Stephany Mayor, Myra Delgadillo y Diana Ordóñez

América vs Tigres: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

América vs Tigres en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 17 horas por ViX.