América vs Tigres juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en en la cancha del Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Tigres: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
América 3-1 Tigres es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: América 3-1 Tigres.
América vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido FC América vs Tigres, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
América
- Portera: Itzel Velasco
- Defensa: Karen Luna, Isa Haas, Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez
- Mediocampistas: Nancy Antonio, Irene Guerrero y Gabriela García
- Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Montse Saldívar
Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensa: Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Natalia Nascimento y Jimena López
- Mediocampo: Alexia Delgado, Belén Cruz y Maricarmen Reyes
- Delantera: Stephany Mayor, Myra Delgadillo y Diana Ordóñez
América vs Tigres: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
América vs Tigres en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 17 horas por ViX.
- Partido: América vs Tigres
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas , tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX