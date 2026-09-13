Levante vs FC Barcelona disputaron la Jornada 4 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con goleada visitante.

FC Barcelona no tuvo problemas para vencer a Levante, y recuperó el liderato de LaLiga en la Jornada 5 de LaLiga.

Marcador final: Levante 2-4 FC Barcelona

Levante vs FC Barcelona: Así se definió el partido de la Jornada 5 de LaLiga

El partido de la Jornada 5 de LaLiga Levante vs FC Barcelona fue un partido tranquilo para el equipo visitante, que tomó muy rápido la ventaja en el marcador y dominó las acciones.

Al final, los culés lograron la victoria por goleada en calidad de visitante, para llegar a 15 puntos en el liderato de LaLiga.

Así llegaron los goles que definieron el partido Levante vs FC Barcelona:

Minuto 5: Gol de Xavi Spart (Levante 0-1 FC Barcelona)

Minuto 22: Gol de Lamine Yamal (Levante 0-2 FC Barcelona)

Minuto 50: Gol de Lamine Yamal (Levante 0-3 FC Barcelona)

Minuto 79: Gol de Iván Romero (Levante 1-3 FC Barcelona)

Minuto 82: Gol de Roger Brugué (Levante 2-3 FC Barcelona)

Minuto 92: Gol de Karim Adeyemi (Levante 2-4 FC Barcelona)

Jugadores del FC Barcelona celebran uno de los goles ante Levante (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

¿Cuándo vuelven a jugar Levante y FC Barcelona en LaLiga?

Levante y FC Barcelona volverán a jugar en LaLiga en actividad de la Jornada 6 de la competencia.

Levante recibe el miércoles 16 de septiembre al Athletic en partido de la Jornada 6 de La Liga, mientras que el FC Barcelona enfrentará el mismo día al Racing de Santander.