Levante vs FC Barcelona chocan en la Jornada 5 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Ciudad de Valencia.

Levante vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga

El pronóstico del partido Levante vs FC Barcelona es victoria 1-3 del equipo visitante en la Jornada 5 de la LaLiga.

Pronóstico:<b> Levante 1-3 FC Barcelona</b>

Levante vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Levante vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 5 de LaLiga.

Levante

Portero: Mathew Ryan

Defensas: Nacho Pérez, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez

Mediocampistas: Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Bardeli

Delanteros: Brugué, Thiago Fernández, Iván Romero

FC Barcelona defiende el liderato de LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo

Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon

Hora y canal del partido Levante vs FC Barcelona en la Jornada 5 de La Liga

Levante vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 13 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.