Levante vs FC Barcelona chocan en la Jornada 5 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Ciudad de Valencia.
Levante vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga
El pronóstico del partido Levante vs FC Barcelona es victoria 1-3 del equipo visitante en la Jornada 5 de la LaLiga.
Pronóstico:<b> Levante 1-3 FC Barcelona</b>
Levante vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Levante vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 5 de LaLiga.
Levante
- Portero: Mathew Ryan
- Defensas: Nacho Pérez, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez
- Mediocampistas: Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Bardeli
- Delanteros: Brugué, Thiago Fernández, Iván Romero
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, João Cancelo
- Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon
Hora y canal del partido Levante vs FC Barcelona en la Jornada 5 de La Liga
Levante vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 13 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Levante vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 5
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de Valencia
- Transmisión: SKY Sports