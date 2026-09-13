Levante vs FC Barcelona chocan en la Jornada 5 de LaLiga. El pronóstico es triunfo culé en la cancha del Estadio Ciudad de Valencia.

Levante vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga

El pronóstico del partido Levante vs FC Barcelona es victoria 1-3 del equipo visitante en la Jornada 5 de la LaLiga.

Pronóstico:<b> Levante 1-3 FC Barcelona</b>

Levante vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Levante vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 5 de LaLiga.

Levante

  • Portero: Mathew Ryan
  • Defensas: Nacho Pérez, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez
  • Mediocampistas: Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Bardeli
  • Delanteros: Brugué, Thiago Fernández, Iván Romero
FC Barcelona debutó en su cancha con victoria en partido pendiente
FC Barcelona defiende el liderato de LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

FC Barcelona

Hora y canal del partido Levante vs FC Barcelona en la Jornada 5 de La Liga

Levante vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de LaLiga: Domingo 13 de septiembre 08:15 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Levante vs FC Barcelona
  • Fase: Jornada 5
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 08:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de Valencia
  • Transmisión: SKY Sports