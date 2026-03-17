La Fórmula 1 es uno de los deportes más costosos para disfrutar en vivo, pero ahora existe un paquete que permite asistir a todas las carreras del calendario con lujos dignos de millonarios.

Formula Escapes lanzó una experiencia exclusiva que incluye viajes en jet privado, hospedaje en hoteles de cinco estrellas, acceso al Paddock Club y servicio de conserjería en cada sede.

El costo ronda los 70 millones de pesos, aunque también ofrecen un abono más accesible de 3 millones por temporada.

¿Cuánto cuesta disfrutar todas las carreras de la Fórmula 1?

Formula Escapes, una marca líder en viajes de lujo para el mundo del automovilismo, lanzó el paquete que incluye todos los Grandes Premios de la Fórmula 1 para que los aficionados se sientan como unos verdaderos millonarios.

El paquete para viajar a todos los Grandes Premios de la Fórmula 1 cuesta cerca de 70 millones de pesos mexicanos e incluye lo siguiente:

Viajes en jet privado entre las 24 sedes de la carrera Hoteles de cinco estrellas y complejos turísticos de lujo en cada ciudad anfitriona El Paddock Club ofrece hospitalidad con gastronomía gourmet y vistas privilegiadas a la pista Paseos exclusivos por el pit lane y eventos del equipo para un acceso privilegiado Traslados terrestres de lujo en todos los destinos Servicio de conserjería exclusivo de principio a fin

Seguir toda la Fórmula 1 en jet privado cuesta hasta 70 millones de pesos. (Vincent Thian / AP)

¿Hay otro paquete más barato para los aficionados de la Fórmula 1?

Formula Escapes también ofrece el Abono de Temporada Definitivo para las carreras de la Fórmula 1, el cual cuesta cerca de 3 millones de pesos mexicanos por persona.

Si bien sustituye los jets privados por vuelos comerciales y los resorts palaciegos por hoteles de 4 y 5 estrellas, el paquete sigue ofreciendo todos los Grandes Premios de la Fórmula 1.