Tras la salida de Graeme Lowdon de Cadillac, se reveló que el exdirector de la escudería estadounidense se oponía al fichaje de Checo Pérez, pese a su buen desempeño en la pista.

Según el expiloto mexicano Guillermo Rojas, Graeme Lowdon buscaba favorecer a Guanyu Zhou, corredor chino al que representa desde hace años.

Finalmente, Checo Pérez se unió a Cadillac en agosto de 2025 y hoy es piloto titular junto a Valtteri Bottas, mientras Zhou permanece como reserva esperando ocupar el asiento del mexicano.

Graeme Lowdon cuestionó la llegada de Checo Pérez a Cadillac (@schecoperez / Instagram)

Revelan que Graeme Lowdon se opuso al fichaje de Checo Pérez por Cadillac

El expiloto mexicano Guillermo Rojas, a través del podcast “Desde el Paddock”, ventiló que el empresario británico Graeme Lowdon se opuso a la llegada de Checo Pérez porque interfería en sus planes, o mejor dicho, con sus intereses personales.

Durante varios años, Graeme Lowdon, de 61 años, ha sido el representante del corredor chino Guanyu Zhou, de 27 años, a quien deseaba ver ocupando el lugar que hoy tiene Checo Pérez en Cadillac.

“Lowdon fue el que más obstaculizó el fichaje de Checo porque es manager de Zhou y quería meterlo, fue un desmadre” Guillermo Rojas

Aún con las porras, Guanyu Zhou, quien hizo un buen equipo con Valtteri Botas, de 36 años, cuando estuvieron juntos en la escudería de Alpha Romeo, no ha podido convertirse en piloto titular de Cadillac.

Ante esto, Memo Rojas -de 45 años-, no se calló nada, cuestionó el desempeño de Lowdon como manager, el cual le parecía poco asertivo, incluso “raro”.

Guanyu Zhou en espera de ocupar el asiento de Checo Pérez en Cadillac

Pese al obstáculo que representó Graeme Lowdon, Checo Pérez se unió a la escudería de Cadillac a finales de agosto de 2025, firmando para competir en la temporada 2026 del Gran Circo.

Mientras que Guanyu Zhou se unió a Cadillac F1 Team el 5 de enero de 2026 como piloto reserva.

Actualmente, Checo Pérez, llamado por sus amigos y admirados como ‘El Viejo Sabroso’, funge como piloto titular junto al corredor de autos finlandés Valtteri Bottas.

Aunque la caída de alguno de los titulares daría el pase que tanto desea Guanyu Zhou, ahora se sabe que el chino quiere el asiento del mexicano.