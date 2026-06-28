George Russell consiguió su segunda victoria de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al ganar el GP de Austria, mientras que Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera.

El piloto de Mercedes, George Russell supo aprovechar la pole position obtenida en la clasificación del GP de Austria 2026 y sumó puntos importantes en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Por su parte, Checo Pérez vivió un fin de semana complicado al tener que abandonar la carrera en las primeras vueltas tras detectar fallas mecánicas en su Cadillac.

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