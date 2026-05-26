Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, sin embargo, el paso del piloto mexicano por la escudería estadounidense podría terminar más pronto de lo esperado.

De acuerdo con información de Kym Illman en el podcast Paddock Access, el desempeño de Checo Pérez en este inicio de temporada en la Fórmula 1 ha captado la atención de “más de un equipo de la parrilla”.

Y es que el piloto mexicano no solo trae consigo experiencia y desarrollo en el monoplaza, sino que también significa una gran entrada de dinero para los equipos debido a sus patrocinadores y sus aficionados.

Checo Pérez (MexSport Agency via Firo Sportphoto / MexSport Agency via Firo Sportphoto)

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez llegó a Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y tiene contrato vigente con la escudería estadounidense hasta el 2027.

Sin embargo, Checo Pérez tendría la opción de extender su contrato por un años más con Cadillac, en caso de que ambas partes así lo crean conveniente.

Aunque el piloto mexicano todavía no ha podido sumar puntos en el campeonato, su desempeño ha hecho que Cadillac se muestre cada vez más competitivo.

¿Cuándo y a qué hora es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos más icónicos de la categoría y que el mexicano ya ganó en 2022.

La carrera del Gran Premio de Mónaco se realizará el domingo 7 de junio a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, y será una nueva oportunidad para Checo Pérez pueda pelear por sumar puntos.