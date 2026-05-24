Checo Pérez tuvo una tarde complicada en el GP de Canadá, pues un problema en su Cadillac lo obligó a abandonar la carrera antes de lo previsto y no pudo sumar puntos.

Durante la segunda mitad del GP de Canadá, el Cadillac de Checo Pérez presentó daños en la suspensión y se fue directo a los boxes.

Minutos más tarde se confirmó que el piloto mexicano no podría regresar a pista, con lo que se selló su primer abandono con la escudería estadounidense.

Checo Pérez abandona el GP de Canadá (Captura de pantalla)

Checo Pérez sigue sin sumar puntos con Cadillac en la Fórmula 1

Han pasado apenas cinco grandes premios de Checo Pérez con Cadillac y el mexicano todavía no ha podido sumar puntos en el campeonato.

Aunque en su anterior etapa en la Fórmula 1 era normal ver a Checo Pérez pelear por podios y puntos, su presente con Cadillac es totalmente distinto.

Sin embargo, esto no es una señal de alerta, pues al ser una escudería nueva en la máxima categoría del automovilismo, es común que su rendimiento no sea igual al de otros equipos con mayor experiencia.

¿Cuándo y a qué hora es la próxima carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez y Cadillac ya tienen en mente su próxima carrera en la Fórmula 1 y será nada más y nada menos que en el icónico Gran Premio de Mónaco.

La carrera del Gran Premio de Mónaco se realizará el domingo 7 de junio a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, y será una nueva oportunidad para que Checo Pérez busque sumar puntos con Cadillac.