Aunque en los últimos meses ha habido rumores de un supuesto retiro, Max Verstappen ha dejado claro que entre sus objetivos todavía está ganar un quinto título en la Fórmula 1.

En una reciente entrevista, Max Verstappen tuvo que elegir entre ganar las míticas 24 horas de Le Mans o su quinto campeonato en la Fórmula 1.

El piloto neerlandés no dudo en escoger su quinto trofeo en el Gran Circo, por lo que esto deja claro que su historia en la categoría todavía no tiene punto final.

Max Verstappen en el Gran Premio de México (Ulises Naranjo / Mexsport)

Max Verstappen y el deseo de ganar su quinto campeonato en la Fórmula 1

A pesar de que Max Verstappen ha sido uno de los principales críticos de las nuevas regulaciones de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull no piensa en el retiro a un corto plazo.

“Aunque me retire en unos años quiero dejar un deporte decente”, fueron las palabras de Max Verstappen, quien todavía tiene contrato con Red Bull hasta finales del 2028.

Aunado a ello, la entrevistadora le preguntó: “Si te apuntan a la cabeza con una pistola y tuvieras que elegir entre el quinto Mundial o ganar en Le Mans ¿qué elegirías?“.

A lo que Verstappen respondió sin dudar: “El quinto mundial”, lo que significa que la Fórmula 1 sigue siendo su prioridad a pesar de estar participando en otras categorías del automovilismo.

Ingeniero de Max Verstappen se irá a McLaren en 2028

Red Bull sigue perdiendo piezas importantes y hace algunos días se anunció que Gianpiero Lambiase, ingeniero de Max Verstappen se irá en 2028.

Verstappen reconoció que su ingeniero habló con él antes de tomar la decisión: "Le dije: ‘Serías estúpido si no lo haces’. Ya hemos logrado todo, hemos ganado el título mundial varias veces. Y quién sabe, tal vez en el futuro volvamos a trabajar juntos fuera de la Fórmula 1."

Con esto, la continuidad de Max en Red Bull sigue estando en duda, sobre todo porque escuderías como Mercedes y Ferrari ya se han mostrado interesadas en el cuatro veces campeón del mundo.