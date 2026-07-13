Tras la eliminación de Noruega frente a Inglaterra en el Mundial 2026, Erling Haaland salió en defensa de su compañero Alexander Sørloth, señalado por la polémica jugada en la que no le cedió el balón.

“Ganamos juntos y perdemos juntos” Erling Haaland

El delantero del Manchester City pidió no culparlo, recordando que las decisiones en el campo se toman en “fracciones de segundo” y que el futbol es un juego de aciertos y errores.

En ese sentido, Erling Haaland destacó el orgullo nacional por alcanzar los cuartos de final y subrayó que “ganamos juntos y perdemos juntos”.

Haaland sale en defensa de Sørloth tras la eliminación de Noruega (@RomzyUnited / X )

Erling Haaland defendió a Alexander Sørloth tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026

Erling Haaland defendió a Alexander Sørloth tras la eliminación de Noruega frente a Inglaterra en el Mundial 2026, negándose a culparlo públicamente por la polémica jugada en la que no le cedió el balón.

A través de X se difundió las declaraciones de Erling Haaland donde calificó a Sørloth como un “gran jugador” y un “muy buen amigo” personal.

Aseguró que siempre lo apoyaría, destacando que “de eso se trata ser compañeros de equipo”.

Sobre la polémica jugada, Erling Haaland explicó que, a diferencia de los espectadores que analizan las jugadas en cámara lenta, en el campo se tienen solo “fracciones de segundo” para decidir.

Señaló que el futbol es un juego de decisiones donde a veces se acierta y otras no, por lo que “nunca lo culparía” por ese momento, ya que todos los jugadores han pasado por situaciones similares y han tomado decisiones que desearían retirar.

Erling Haaland destacó que la derrota de Noruega no se debió a un solo pase o a una oportunidad perdida, sino que fue el resultado de todo el encuentro.

Fue enfático al decir que en su equipo “ganamos juntos y perdemos juntos” y que nunca se debe señalar con el dedo a un compañero.

A pesar de la decepción, destacó el logro histórico de haber alcanzado los cuartos de final, algo que pocos creían posible antes del torneo.

Las declaraciones de Erling Haaland se dan después de que inicialmente guardara silencio mediático tras el partido, mostrando gestos de frustración en el terreno de juego.

Y en medio de una ola de hostilidad y amenazas de muerte que Sørloth y su familia estaban recibiendo en redes sociales.

Alexander Sørloth explicó su decisión de no pasar el balón a Erling Haaland en el partido frente a Inglaterra

Tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026, a través de las redes sociales usuarios han señalado a Alexander Sørloth como responsable.

Esto luego de su decisión de no asistir a Erling Haaland en una jugada clave, la cual ha sido considerada el punto de inflexión que cambió el destino del partido.

En el minuto 44, cuando Noruega ganaba 1-0, Sørloth y Haaland quedaron en una situación de dos contra uno.

Haaland se encontraba completamente desmarcado frente a la portería, pero Sørloth decidió intentar la jugada individual.

El disparo de Sørloth fue bloqueado y, apenas tres minutos después, Jude Bellingham empató el marcador para Inglaterra. Finalmente, Noruega fue eliminada tras perder 2-1 en la prórroga.

La afición noruega reaccionó con una extrema hostilidad, llegando incluso a proferir amenazas de muerte contra el jugador y su familia.

Alexander Sørloth ofreció disculpas públicas y explicó que su error se debió a un fallo en la lectura de la jugada y es que destacó que al levantar la cabeza, le pareció que John Stones había cerrado la línea de pase hacia Haaland.

Admitió que no vio a su compañero desmarcado en el primer instante del contragolpe. Al dudar, esperó a que el defensor se moviera para habilitar a Haaland de forma segura, pero esa “demora fatal” hizo que fuera demasiado tarde.

Aseguró que su intención original era pasar el balón, pero al sentir que la oportunidad se había cerrado, decidió disparar él mismo.