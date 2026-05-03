Kimi Antonelli fue el primer piloto en cruzar la meta del Gran Premio de Miami 2026, mientras que Checo Pérez quedó en la posición número 15.

Con su resultado en el Gran Premio de Miami 2026, Kimi Antonelli consiguió su tercera victoria en la temporada y se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos.

Kimi Antonelli gana el GP de Miami (Rebecca Blackwell / AP)

Checo Pérez venció a su compañero de equipo en el Gran Premio de Miami 2026

Aunque no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Miami 2026, Checo Pérez logró quedar por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

El piloto mexicano, Checo Pérez, pudo haber sumado una posición más, sin embargo, en las últimas vueltas fue superado por Fernando Alonso.

Un fin de semana que seguramente dejará sensaciones encontradas en Cadillac, escudería que vive su primer año dentro de la Fórmula 1.

¿Cómo quedó el podio del Gran Premio de Miami 2026?

Kimi Antonelli fue el gran ganador del Gran Premio de Miami 2026 y en el podio lo acompañaron los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Así quedó el podio del GP de Miami 2026: