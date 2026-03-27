Checo Pérez celebra este 27 de marzo de 2026 15 años de su debut como piloto de la Fórmula 1.

Desde su debut, Checo Pérez sorprendió al mundo del automovilismo, pues con 21 años de edad hizo una gran carrera en el Gran Premio de Australia.

Checo Pérez en la Fórmula 1 (MexSport Via Firo Sportphoto)

¿Cómo fue el debut de Checo Pérez en la Fórmula 1?

El 27 de marzo de 2011 Checo Pérez se subió por primera vez a un auto de la Fórmula 1, con la escudería Sauber como respaldo y muchos sueños por cumplir.

El GP de Australia lo llevó hasta el séptimo lugar en un debut inesperado, aunque el destino le impidió sumar puntos debido a irregularidades en los autos.

Poco tiempo después, Checo Pérez sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de España.

Estos son los números destacados de Checo Pérez en la Fórmula 1:

15 años como piloto de Fórmula 1

6 victorias

39 podios

3 poles

6 equipos

1,638 puntos

Checo Pérez celebra 15 años de triunfos en la Fórmula 1 (@Cadillac_F1)

La trayectoria de Checo Pérez en la Fórmula 1

La trayectoria de Checo Pérez en la Fórmula 1 incluye a los equipos Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y actualmente en Cadillac, escudería con la que regresó al Gran Circo.

Equipos de Checo Pérez en la Fórmula 1:

Sauber (2011–2012): Debutó en la F1 con este equipo suizo.

McLaren (2013): Compitió una temporada con el histórico equipo británico.

Force India (2014–2018): Etapa de consolidación y podios.

Racing Point (2018–2020): Logró su primera victoria en Sakhir 2020.

Red Bull Racing (2021–2024): Pieza clave y subcampeón.

Cadillac F1 Team (2026): Se une a la nueva escudería para la temporada 2026.

Checo Pérez con la escudería Cadillac (Altaf Qadri / AP)

El primer triunfo de Checo Pérez en la Fórmula 1

Tras su paso por varias escudería, el primer triunfo de Checo Pérez en la Fórmula 1 llegó el 6 de diciembre de 2020 en el Gran Premio de Sakhir.

Como piloto del equipo Racing Point, Checo Pérez logró una remontada histórica tras caer al último lugar en la primera vuelta.

Así, Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 1 en 50 años.

Momentos inolvidables en la historia de Checo Pérez en la Fórmula 1

Los momentos inolvidables de Checo Pérez en la Fórmula 1 incluyen su histórica primera victoria en el GP de Sakhir 2020 tras remontar desde el último lugar, pero a continuación enlistamos algunos otros.

Llegada a Red Bull Racing (2021)

Consolidó su carrera al unirse a un equipo contendiente al título, convirtiéndose en pieza clave para los campeonatos del equipo.

Podios en el GP de México (2021 y 2022)

Abordo de su Red Bull, Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del GP de México, un logro que repitió un año después.

Primera Pole Position (Arabia Saudita 2022)

Tras 215 intentos, logró la primera pole para un piloto mexicano en la historia de la F1.

GP de Mónaco 2022

Ganó una de las carreras más icónicas de la F1.

Subcampeonato Mundial en 2023

Logró su mejor posición histórica en el campeonato de pilotos, ayudando a Red Bull a un 1-2 histórico.

Remontadas y Victorias en Azerbaiyán