El FC Barcelona anunció el fichaje de Josué Caicedo, juvenil ecuatoriano de 18 años procedente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien se incorporará al Barça Atlètic para la temporada 2026/27.

El lateral izquierdo llega en calidad de cedido con opción de compra de 2.5 millones de euros, que será obligatoria si disputa al menos cuatro partidos oficiales con el primer equipo.

Con un perfil ofensivo y polivalente, Josué Caicedo iniciará su adaptación en la filial dirigida por Juliano Belletti, con contrato potencial hasta 2030.

Josué Caicedo iniciará su proceso en la filial del Barcelona

Josué Caicedo se integrará de inicio a las filas del Barça Atlètic, filial azulgrana, que es dirigida por el ex futbolista brasileño Juliano Belletti en la Segunda Federación.

El plan del Barcelona es que, pese a jugar en el filial para acelerar su adaptación al fútbol europeo, Caicedo se mantenga de forma regular en la dinámica de entrenamientos del primer equipo.

Si el Barcelona decide ejecutar de manera definitiva la compra, Caicedo firmará un contrato extendido que lo vinculará con la institución hasta junio de 2030.

En dicha operación, Liga de Quito retendrá un 20% de plusvalía ante una futura venta del jugador.

Josué Caicedo llega como un proyecto para el primer equipo del Barcelona (especial)

Perfil de Josué Caicedo, nuevo jugador del Barcelona

Josué Caicedo es un lateral izquierdo de gran proyección, con un perfil eminentemente ofensivo, que se ajusta a las necesidades del Barcelona.

Destaca por su físico, el largo recorrido por la banda, su potencia y un cambio de ritmo explosivo que le permite generar superioridades en ataque.

Su polivalencia también le permite actuar en posiciones más avanzadas, incluso como extremo izquierdo.

En el primer semestre con el equipo absoluto de Liga de Quito, disputó ocho partidos oficiales (siete en la liga local y uno en la Copa Libertadores ante Always Ready), además de participar en la Copa Libertadores Sub-20.