La temporada en la Fórmula 1 sigue su curso y ahora la emoción de la máxima categoría del automovilismo llegará hasta el GP de Barcelona 2026 del 12 al 14 de junio entre las 04:30 y 8 horas. Todo se podrá seguir a través de SKY Sports, Izzi y F1TV.

Práctica 1 | Viernes 12 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 12 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 13 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 13 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Barcelona 2026 | Domingo 14 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Gran Premio de España 2025 (Joan Monfort / AP)

GP de Barcelona 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Barcelona se disputará del viernes 12 al domingo 14 de junio del 2026 y la actividad en pista contempla: 3 sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

GP de Barcelona 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 llega al GP de Barcelona 2026, la cual es una sede especial para los pilotos españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr.

Práctica 1 | Viernes 12 de junio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 12 de junio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 13 de junio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 13 de junio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Barcelona 2026 | Domingo 14 de junio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Barcelona 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

Toda la acción de la Fórmula 1 durante el GP de Barcelona 2026 se podrá seguir en vivo a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.