El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez vivió uno de los fines de semana más complicados desde su llegada a la escudería Cadillac debido a que finalizó en el lugar 17 en el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.

La jornada del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1 comenzó cuesta arriba para Checo Pérez tras una clasificación para el olvido, donde fue eliminado en la Q1 y obligado a largar desde el puesto 19.

Checo Pérez sufrió en el Gran Premio de Japón 2026

Los problemas de Checo Pérez se gestaron desde las sesiones de práctica, marcadas por un aparatoso choque con Alex Albon que comprometió la configuración de su monoplaza y redujo drásticamente su tiempo en pista.

Durante la carrera dominical, las esperanzas de una remontada heroica se desvanecieron rápidamente, ya que el Cadillac de Checo Pérez mostró deficiencias críticas en la distribución de energía y una falta de consistencia en el sistema de frenos que impidieron al piloto mexicano atacar en las zonas de DRS.

El mexicano con el número 11 logró cruzar la meta en el lugar 17, apenas superando a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en un resultado que refleja la crisis actual del equipo estadounidense.

Checo Pérez termina 17 en el GP de Japón de la F1 tras una carrera complicada. (Eugene Hoshiko / AP)

¿Cómo quedó el podio del Gran Premio de Japón 2026?

El joven Andrea Kimi Antonelli lideró el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1 con Mercedes y el podio lo completaron Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari.

Así quedó el podio del GP de Japón 2026: