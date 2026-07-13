Erik Lira regresó a los entrenamientos de Cruz Azul después de consolidarse como pieza clave de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Pese a los rumores de un posible salto a Europa, todo apunta a que Erik Lira seguirá vistiendo la camiseta celeste en el Apertura 2026.

Su retorno representa un impulso anímico y futbolístico para el equipo de Joel Huiqui, que busca el bicampeonato con uno de los mediocampistas más regulares del Tricolor, capaz de recuperar balones y dar equilibrio al mediocampo.

¿Erik Lira ya no irá a Europa tras regresar con Cruz Azul?

Pese a que los rumores ponían en el radar de varios clubes a Erik Lira, todo parece indicar que seguirá vistiendo la playera de Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX.

El regreso de Erik Lira representa una excelente noticia para el equipo dirigido por Joel Huiqui, pues además de aportar experiencia internacional, llegará con un importante impulso anímico tras vivir el torneo más importante de su carrera y demostrar que puede competir al máximo nivel.

Erik Lira regresa al Cruz Azul tras brillar en el Mundial. (captura)

Erik Lira fue uno de los futbolistas más regulares del conjunto mexicano a lo largo del torneo, ya que su capacidad para recuperar balones, ordenar el mediocampo y dar equilibrio al equipo resultó fundamental para que el Tricolor alcanzara los octavos de final y compitiera de tú a tú contra Inglaterra.

Cruz Azul tendrá a uno de los mejores futbolistas mexicanos para buscar el bicampeonato

Con la pretemporada en marcha y la expectativa de pelear por el bicampeonato, Cruz Azul recupera a uno de sus futbolistas más importantes justo a tiempo para encarar los desafíos del próximo semestre.

Mientras continúan las especulaciones sobre su futuro, Erik Lira vuelve a La Noria con el objetivo de seguir creciendo y ayudar a La Máquina a mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX.