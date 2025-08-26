El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac es un hecho, por lo que ya muchos se preguntan las millonarias ganancias que tendrá el piloto mexicano al firmar con la escudería estadounidense.

Cadillac hará su debut en la Fórmula 1 en la temporada 2026, por lo que era importante contar con un piloto de suma experiencia en el Gran Circo, tal como lo es Checo Pérez.

Es por ello que aquí te contamos todos los detalles sobre el contrato del piloto tapatío y el nuevo equipo que tendrá la F1.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

¿Cuánto dinero ganará Checo Pérez en Cadillac?

Aunque no existe información oficial sobre el sueldo que tendría Checo Pérez con Cadillac, varios reportes indican que el piloto mexicano podría recibir varios millones en su regreso a la Fórmula 1.

Según diversas fuentes, Checo Pérez tendría un sueldo en Cadillac de cerca de 10 millones de dólares anuales, es decir 186.8 millones de pesos mexicanos por año.

A esta cantidad se le podrían sumar los bonos por rendimiento y objetivos que el piloto mexicano haya acordado con la escudería estadounidense para la próxima temporada.

Este sueldo sería similar al que Checo recibió durante su estancia en Red Bull y se ubicaría dentro del top 10 de pilotos mejor pagados de la parrilla de la F1.

¿Cuánto tiempo durará el contrato de Checo Pérez con Cadillac?

De acuerdo con Motorsport, Checo Pérez firmó un contrato con Cadillac por dos o tres temporadas en la Fórmula 1, con la oportunidad de extenderlo a uno más si se cumplen con las expectativas.

La duración del contrato le daría a Checo Pérez la oportunidad de trabajar con tranquilidad en su primer año, sin la presión de dar resultados de inmediato en su regreso a la Fórmula 1.

Aunado a ello, la escudería estadounidense le daría un trato igualitario a sus pilotos, para evitar conflictos al interior del equipo, tal como pasó con el piloto mexicano en Red Bull con Max Verstappen.

El debut del tapatío sería en el Gran Premio de Australia de la temporada 2026, carrera que marcará el inicio de un nuevo ciclo en la vida de Checo Pérez.