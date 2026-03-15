Este domingo 15 de marzo de 2026, más de 10 mil personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en la clase de futbol más grande del mundo, un evento previo al Mundial 2026 que logró romper un récord con la participación masiva de aficionados y autoridades.

Desde las 08:00 horas, miles de asistentes se congregaron en el Zócalo capitalino con el objetivo de superar el Récord Guinness de la mayor clase de futbol del planeta.

Al evento asistieron funcionarios del Gobierno de México, del Gobierno de la Ciudad de México, representantes del sector turístico y deportivo, además de exfutbolistas y aficionados al balompié.

Entre los servidores públicos presentes destacaron:

Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México

Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante el Mundial de Fútbol 2026

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México

Asimismo, participaron representantes de las 16 alcaldías de la capital.

Durante 35 minutos de activación física, ejercicios y dominadas, los asistentes realizaron una rutina simultánea en lo que fue considerada la cancha de futbol más grande del mundo, logrando así romper el récord de la clase de futbol más grande jamás realizada.

CDMX rompe Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo (@MundialSocial26)

Clara Brugada afirma que en México “ya comenzó el Mundial 2026”

Durante el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofreció un discurso inaugural en el que destacó la relevancia de esta actividad rumbo al Mundial 2026.

La mandataria capitalina aseguró que con este evento deportivo masivo, México da inicio simbólico a la celebración mundialista.

“Quiero agradecer a quienes estuvieron practicando, a quienes se levantaron muy temprano para participar. Hoy, la Ciudad de México, la ciudad más bella del mundo, va a romper el récord Guinness. Vamos a hacer entre todas y todos la clase de fútbol más grande del mundo, la clase de fútbol jamás celebrada en el planeta (…) Con esta clase masiva decimos que en México el Mundial ya comenzó” Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX

Además, Clara Brugada transmitió una invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que jóvenes de entre 16 y 25 años participen en un concurso de dominadas, cuyo premio será un boleto para el partido inaugural del Mundial 2026.

Mujeres pioneras del futbol en México participaron en la clase masiva del Zócalo

El evento de la clase de futbol más grande del mundo también contó con la presencia de históricas futbolistas mexicanas, consideradas pioneras de este deporte femenil en el país desde 1971.

Entre las participantes destacaron:

Alicia Vargas “La Pelé”

Lourdes de la Rosa

Yolanda Ramírez

Elvira Aracén

Sandra Tapia

Irma Chávez

María Luz Hernández

Silvia Zaragoza

Patricia Hernández

También participaron exfutbolistas profesionales como Paul Aguilar y Óscar Pérez Rojas, conocido como “El Conejo Pérez”, quienes convivieron con los asistentes durante la jornada deportiva.