La clase de fútbol que rompió Récord Guinness pudo costar al menos 7 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México (CDMX), como una de las actividades rumbo al Mundial 2026.

Así lo revela un cálculo de Nmás tomando en cuenta otros eventos deportivos en los que la compra de pasto sintético ha costado 126 pesos el metro cuadrado.

Por los 22 mil metros cuadrados que se cubrieron en la plancha del Zócalo, este gasto pudo costar alrededor de 2.7 millones de pesos.

Clase de futbol que rompió Récord Guinness: llama la atención costo de pasto sintético, balones, playeras y más

El costo de los balones para nueve mil 500 personas, a 288 pesos cada uno, de acuerdo con compras recientes del gobierno capitalino, genera un costo de 2.7 millones de pesos.

De la misma manera, el costo de playeras para la misma cantidad de personas en el evento tendría un costo calculado en 997 mil pesos.

El equipo de sonido y templete también habría tenido un costo de 500 mil pesos de acuerdo con contratos similares.

Esperan transparencia en contratos por clase de futbol que rompió Récord Guinness

El total del costo de la clase de futbol que rompió Récord Guinness es de 6.8 millones de pesos tomando costos mas bajos de diversos gobiernos, aunque algunos han llegado a pagar hasta cinco veces más.

Se espera que en próximas semanas el gobierno de la CDMX publique los costos totales del evento.