Carlos Trejo -de 62 años de edad- quiere noquear a Alfredo Adame en Ring Royale 2026, aunque revela que los buscaron primero en Supernova: Génesis.

El próximo 15 de marzo se subirán al ring Carlos Trejo y Alfredo Adame -de 67 años de edad- una de las peleas más esperadas desde hace años.

Carlos Trejo busca noquear a Alfredo Adame durante su pelea en Ring Royale

En entrevista con De Primera Mano, Carlos Trejo dejó claro que su pelea con Alfredo Adame es personal y solo busca vengarse de él en Ring Royale.

Carlos Trejo reveló que primero lo buscaron en Supernova: Génesis, pero Alfredo Adame no quiso pelear; tiempo después, Ring Royale 2026 consiguió concretar la pelea.

“Si llega al ring, lo termino de destacar y me voy a cenar, como es. Sí fue sorpresa para él su cara se descompuso” Carlos Trejo

¡Carlos Trejo está LISTO para enfrentar CON TODO a Alfredo Adame! En entrevista, nos cuenta todos los detalles sobre su pelea en Ring Royale #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/f0YDvPsTAt — De Primera Mano (@deprimeramano) January 28, 2026

Según contó Carlos Trejo, la pelea inicial era entre Alfredo Adame y Wendy Guevara , pero esta no se concretó y lo llamaron a él.

El cazafantasmas asegura que Alfredo Adame está espantado por la pelea y él lo quiere noquear.

“Mi reto es mandarlo al hospital”, dijo muy seguro Carlos Trejo, quien quiere andar al hospital a Alfredo Adame.

Ring Royale 2026 presenta su lista oficial de combates (@ringroyalefights / Instagram)

Carlos Trejo y Alfredo Adame llevan planeando su “pelea” desde hace 6 años

Previo a que existieran las peleas de exhibición entre famosos como Ring Royale y Supernova: Génesis, Carlos Trejo y Alfredo Adame buscaban pelear.

En julio de 2019, se realizó una conferencia de prensa para presentar la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Pero esta no se realizó, debido a que Carlos Trejo le arrojó una botella de agua en el rostro a Alfredo Adame.

Antes de pactar con Carlos Trejo, Poncho de Nigris buscaba que Alfredo Adame peleara con Wendy Guevara, pero la influencer no pudo por cuestiones de salud.

Posteriormente se esperaba que peleara con Sergio Mayer, quien no pudo por su agenda de trabajo y al final se concretó con Carlos Trejo.