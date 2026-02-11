Durante la presentación de Ring Royale en la CDMX, el influencer Poncho de Nigris protagonizó un altercado con el reportero Gabo Cuevas, a quien acusó de haber deseado un mal a sus hijos.

El enfrentamiento ocurrió mientras Gabo Cuevas transmitía en vivo para Dulce y Picosito en YouTube, momento en el que De Nigris le arrebató el micrófono y dañó su teléfono.

El periodista anunció que interpondrá una demanda por daños, amenazas y discriminación, además de solicitar medidas de protección legales.

Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas en presentación de Ring Royale

El 10 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) se realizó la presentación de Ring Royale con la asistencia de varios reporteros incluyendo a Gabo Cuevas.

Sin embargo, la asistencia de Gabo Cuevas a la conferencia y que Poncho de Nigris fuera la figura principal al ser el organizador de Ring Royale, llevó a que saldaran cuentas pendientes.

Antes de iniciar la presentación, el reportero se encontraba en vivo en Dulce y Picosito con Flor Rubio, cuando Poncho de Nigris se le acercó y le cuestionó los dichos sobre sus hijos.

Aunque este no reconoció haber deseado algo a los hijos del influencer, el regiomontano terminó el enfrentamiento arrebatando a Gabo Cuevas el micrófono y aventando su teléfono.

Según lo dicho por Poncho de Nigris al micrófono de Edén Dorantes, decidió agredir al reportero porque en el pasado este aseguró que el “karma” llegaría a él con sus hijos.

“Dijo que yo iba a pagar un karma con uno de mis hijos, que le iba a pasar algo con uno de mis hijos. Que él no se iba a morir sin ver mi karma con uno de mis hijos”. Poncho de Nigris, personalidad de Internet

El influencer también rechazó haber agredido físicamente a Gabo Cuevas, explicando que su teléfono sufrió daños porque le jaló los audífonos de clave “que tiene por jodido”.

Por su parte, el reportero aseguró que nunca le deseó nada a los hijos de Poncho de Nigris, e incluso le argumentó que volviera a ver el video, “yo no dije nada, nunca dije nada”.

Gabo Cuevas demandará a Poncho de Nigris por altercado en Ring Royale

Poncho de Nigris violentó a Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale, a lo que el reportero dijo que responderá con una demanda porque dañó su herramienta de trabajo.

El reportero compartió imágenes donde muestra su teléfono roto luego de que Poncho de Nigris lo violentó, “no tenía el derecho”, ante ello aseguró que demandaría al influencer pese al gasto que esto le implicaría.

Lo consultado por Gabo Cuevas con la abogada Marcela Torres es que pudiera demandar a Poncho de Nigris por:

Daños

Amenazas

Discriminación

Asimismo, le recordó que el meter la demanda contra el influencer le brinda el pedir medidas de protección.