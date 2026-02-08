Alfredo Adame -de 67 años de edad- revela que peleará con desventaja en Ring Royale, pero asegura que sí se presentará a su pelea con Carlos Trejo.

Ring Royale se realizará el próximo 15 de marzo y hay quienes dudan que sí se cumpla con la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Alfredo Adame revela que llegará con desventaja a Ring Royale

Los famosos que participarán en Ring Royale ya están entrenando y Alfredo Adame reveló que está haciendo una rutina especial para ganarle a Carlos Trejo.

Sin embargo, Alfredo Adame contó que se sigue recuperando de una lesión en los ligamentos de la rodilla.

“Siempre he estado preparado, yo voy al gimnasio todos los días, voy a las artes marciales dos veces a la semana, tenía 9 mese de no hacerlo porque me desgarré la pierna izquierda, me lastimé los ligamentos cruzados de las dos rodillas” Alfredo Adame

Alfredo Adame (Alfredo Adame)

A pesar de sus lesiones, Alfredo Adame dice que está listo para enfrentar a su eterno rival.

Y asegura que Carlos Trejo es quien se ha retractado de las peleas, pero él sí cumplirá con su contrato.

“Yo no me voy a bajar, de ninguna manera me voy a bajar. El que se ha bajado y no ha llegado dos veces es el cara de memela enfrijolada” Alfredo Adame

El actor reveló que Ring Royale estipuló una multa millonaria por si alguno de los contrincantes se quiere retractar.

Carlos Trejo (Instagram | @ct_caza)

Alfredo Adame quería enfrentarse a Carlos Trejo en artes marciales mixtas

Han pasado 6 años desde la pelea fallida entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, ahora ambos aseguran que sí acudirán a Ring Royale.

Alfredo Adame mencionó que él quería pelea con Carlos Trejo a “puño limpio” o en un ring de artes marciales mixtas, pero Carlos Trejo se negó.

Por otro lado, Alfredo Adame está abierto a pelear contra cualquier contrincante, incluido su “enemigo” Gustavo Adolfo Infante.

“Claro, cuando quiera. Yo al que me pongan”, dijo Alfredo Adame, quien está seguro de tener una buena condición física para pelear contra cualquiera.

Falta un mes para la pelea de Ring Royale en la Arena Monterrey y los ánimos entre los contrincantes están alterados, por lo que prometen que la pelea de exhibición valdrá la pena.