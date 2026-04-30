El gobierno de Monterrey dio a conocer la ampliación del Programa Callejero, estrategia que mediante brigadas se encarga de brindar apoyo a quienes se encuentran viviendo en condiciones de riesgo en la vía pública.

Esta estrategia tiene como objetivo ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad mediante intervención en territorio, recorridos y acciones coordinadas.

Monterrey impulsa estrategia social para atender a población vulnerable en calles

De acuerdo con las autoridades municipales, el Programa Callejero permite identificar, atender y canalizar a personas que más lo necesiten con acompañamiento humanitario.

Monterrey fortalece el Programa Callejero para atención social (Cortesía)

Con este programa se ofrece atención integral que incluye orientación, canalización a servicios especializados, apoyo psicológico y vinculación con programas sociales, con el fin de que las personas puedan mejorar su calidad de vida.

Asimismo, se informó que con esta ampliación se mantendrá una mayor coordinación entre dependencias de Monterrey para optimizar recursos y garantizar mayor cobertura en todos los puntos del municipio.

Monterrey fortalece el Programa Callejero para atención social (Cortesía)

Con el Programa Callejero, el gobierno de Monterrey reafirma su compromiso de generar políticas públicas incluyentes y que garanticen un bienestar social para todos los sectores de la población, construyendo una ciudad más solidaria y equitativa.