La alcaldesa de Cuautitlán, Juana Carrillo, afirma que fue invitada al partido México vs Ecuador, tras ser captada en el Estadio Banorte, asistencia que generó críticas.

“Independiente de la envidia de algunos, que nadie diga que no hay tres máquinas trabajando y bacheando”. Juana Carrillo, alcaldesa de Cuautitlán

Asimismo, en un video compartido mediante su cuenta de Facebook, Juana Carrillo agradeció a quienes la invitaron al partido del Mundial 2026 porque Cuautitlán fue sede de la copa.

También dio a conocer que organizará un fan fest para el próximo partido, pese a que en redes sociales los habitantes le hicieron otras peticiones, en respuesta al “¿Y si sí?" que publicó.

Juana Carrillo afirma que fue invitada al Estadio Banorte tras albergar la copa en Cuautitlán

Mediante un video posterior, Juana Carrillo reiteró que fue invitada al Estadio Banorte, y agradeció que la cortesía habría sido por ser sede de la exhibición de la copa del mundo.

Juana Carrillo se defiende tras ser captada en el Estadio Banorte; anuncia Fan Fest (Juana Carrillo)

Sin embargo, también respondió a las críticas, asegurando que nunca en la historia de Cuautitlán se habían visto vialidades como las de ahora, pese a la envidia de algunos.

Aseguró que hay tres máquinas trabajando y bacheando en Cuautitlán, hecho no antes visto, de las cuales, el ayuntamiento compartió diversas fotos tras su publicación inicial.

Afirmó a su vez, que el haber mantenido la copa en el Estadio de los Pinos en Cuautitlán, visibilizó al municipio en el mundo, por lo que volverá a ser grande y lo demostrará.

Por lo que en fechas futuras, tendrán otros eventos de futbol en el Estadio de los Pinos y en Cuautitlán, aunque Juana Carrillo no adelantó más.

Juana Carrillo anuncia fan fest para el México vs Inglaterra en Cuautitlán pese a críticas

En el mismo video, Juana Carrillo también dio a conocer que para celebrar y dar a Cuautitlán lo que merece, habrá un fan fest en el próximo partido, México vs Inglaterra.

Sin embargo, las críticas no se han detenido desde que se dio a conocer -y confirmó- su presencia en el Estadio Banorte, en una publicación con la pregunta “¿Y si sí?”.

A la misma, los habitantes de Cuautitlán le respondieron con frases como:

Y si sí pavimenta toda Santa Elena

Y si sí se pone a trabajar

Y si sí trabaja en el puente El Polvorín

Y si sí le cumples a Santa Maria y El Tirado

Dichas localidades en Cuautitlán enfrentarían problemas de drenaje y suministro de agua, mientras que el puente El Polvorín -atribuido a Teoloyucan- tiene riesgo de colapso.

Asimismo, le mencionaron que acorde con los principios de Morena, la alcaldesa tuvo que haber regalado el boleto para el partido como hizo la presidenta.