Juana Carrillo Luna, conocida como Juanita Carrillo, es una política mexicana perteneciente a Morena y actual presidenta municipal de Cuautitlán para el periodo 2025-2027.

Antes de su llegada al gobierno local, desarrolló una trayectoria tanto en la iniciativa privada como en cargos públicos, además de haber sido diputada federal.

¿Quién es Juana Carrillo?

Juana Carrillo Luna inició su vida profesional en la iniciativa privada, donde trabajó de 1990 a 2015.

Su incursión en el servicio público comenzó en 2004 como subdirectora de Ecología en el Ayuntamiento de Cuautitlán. En política, primero militó en el PRD, donde formó parte de la Secretaría de Mujeres del CEN (2009-2013).

En 2015 se sumó a Morena, donde fungió como enlace en el Distrito 37 del Estado de México y participó en espacios feministas como el X Encuentro Nacional Feminista. En 2018 fue diputada federal por Morena y, desde 2025, es presidenta municipal de Cuautitlán.

¿Qué edad tiene Juana Carrillo?

Juana Carrillo Luna nació el 24 de junio de 1963, por lo que en 2025 tiene 62 años.

¿Juana Carrillo tiene esposo?

No existe información pública sobre la pareja de Juana Carrillo Luna, ya que mantiene su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Juana Carrillo?

Por haber nacido el 24 de junio, Juana Carrillo Luna es Cáncer.

¿Juana Carrillo tiene hijos?

Sí, se conoce públicamente que Juana Carrillo Luna tiene dos hijos: César Alejandro Reyna Carrillo y Diego Alberto Reyna Carrillo, quienes han ocupado cargos públicos en municipios del Estado de México como Cuautitlán y Tultitlán. Ambos han aparecido en reportes periodísticos que cuestionan presunto nepotismo y redes políticas locales.

¿Qué estudió Juana Carrillo?

Juana Carrillo Luna estudió Técnico Eléctrico Industrial (1980-1983) y posteriormente obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica.

¿En qué ha trabajado Juana Carrillo?

A lo largo de su trayectoria, Juana Carrillo ha ocupado diversos cargos en el sector privado y público: