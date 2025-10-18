Este sábado América visita a Cruz Azul en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, en lo que será una edición más del Clásico Joven.

Tanto América como Cruz Azul atraviesan momentos distintos en el torneo mexicano, pero comparten la necesidad de sumar puntos para escalar lo más posible en la parte alta de la tabla general.

Y para calentar el Clásico Joven, los fans de Cruz Azul mandaron un contundente mensaje en contra del América, previo al partido, algo que no gustará a los aficionados azulcremas por la polémica que siempre se genera dentro del terreno de juego.

“100 años de historia por tus árbitros”: Fans de Cruz Azul mandan mensaje al América previo al Clásico Joven

Fue al sur de la Ciudad de México donde los fans de Cruz Azul colgaron una lona con un mensaje en contra del América para calentar el Clásico Joven que se disputa esta noche en Ciudad Universitaria.

“100 años de historia por tus árbitros”, se leía en el mensaje, dando una clara alusión a las polémicas de las que siempre se han quejado los demás clubes de la Liga MX a lo largo de los años, la cuál es recibir ayuda de los árbitros en cada partido, según los aficionados.

El gesto no pasó desapercibido por los aficionados en redes sociales, pues mientras los cementeros consideran que es una realidad de la que están inconformes, los americanistas lo tomaron como una provocación innecesaria, por lo que respondieron con burlas hacia los cruzazulinos.

Cabe mencionar que este tipo de manifestaciones son parte del folclore de la Liga MX, especialmente en enfrentamientos de este tipo como el Clásico Joven en el que se enfrentan Cruz Azul y América.

¿A qué hora juegan Cruz Azul y América el Clásico Joven?

Las señales de Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs América, en la Jornada 13 de la Liga MX.

El Clásico Joven está programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.