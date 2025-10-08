Ferrari, la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1, se encuentra en una crisis interna que provocaría la salida de Charles Leclerc, piloto que ya estaría evaluando nuevas opciones.

Aunque Charles Leclerc ha declarado en múltiples ocasiones que su sueño es ser campeón de la Fórmula 1 con Ferrari, este deseo se ve cada vez más lejos, sobre todo viendo el rendimiento de la escudería en la temporada 2025.

Con la incorporación de Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo en la F1, se esperaba que la escudería italiana tuviera más apariciones en el podio, sin embargo, no ha sido así y actualmente se encuentran en el tercer lugar del Campeonato de Constructores.

Fórmula 1: Ferrari atraviesa una terrible crisis interna

De acuerdo con información compartida por Sky Italia, se ha citado a una reunión de emergencia en Maranello después del desempeño de Ferrari en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

Además, desde La Gazzetta dello Sport se ha señalado a Frédéric Vasseur como uno de los principales culpables de la situación de Ferrari, pues desde su llegada la escudería italiana ha sumado menos puntos que McLaren, Red Bull y Mercedes.

Aunado a ello, la misma fuente señala que al interior del equipo rojo no todos están contentos con la gestión de Vasseur, quien fue renovado a finales de julio del presente año con un contrato multianual.

La última victoria de Ferrari fue en el Gran Premio de México 2024, cuando Carlos Sainz, piloto español que irónicamente ya no está en el equipo, subió a lo más alto del podio del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La temporada 2025 está perdida y de cara al 2026, la prensa italiana ha advertido que la situación no pinta nada bien, sobre todo tomando en cuenta el cambio en la regulación.

Ferrari atraviesa una terrible crisis interna (Captura de Pantalla)

Fórmula 1: Charles Leclerc podría dejar Ferrari

Parece que la paciencia de Charles Leclerc en Ferrari comienza a agotarse, sobre todo tras el Gran Premio de Singapur en el que declaró: “No tenemos coche para luchar con los de delante. No podemos hacer nada más”.

Estas declaraciones no cayeron nada bien entre un grupo de ingenieros de Ferrari, quienes se molestaron por las duras críticas de Charles Leclerc al monoplaza desarrollado para este 2025.

Por si fuera poco, el agente del piloto monegasco ha declarado para Straits Times: “Ha disputado muchas temporadas con Ferrari y necesita ya un coche ganador”.

“El mercado de fichajes muy intenso (tras la temporada 2026)”, explicó Nicholas Todt, lo que ha encendido rumores sobre una posible llegada de Leclerc a equipo como Aston Martin y McLaren.