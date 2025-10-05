Este domingo 5 de octubre se llevó a cabo el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, en el que George Russell resultó ganador.

El piloto de Mercedes aprovechó la pole position obtenida un día antes y lideró gran parte del Gran Premio de Singapur 2025 para sumar su segunda victoria en la presente temporada de la Fórmula 1.

El podio lo completaron Max Vertsappen y Lando Norris, quienes siguen en una intensa lucha por alcanzar en puntos a Oscar Piastri que finalizó cuarto en este fin de semana.

Fórmula 1 hoy: ¿Cómo quedó el Gran Premio de Singapur 2025?

George Russell firmó una actuación sin sobresaltos en el Gran Premio de Singapur 2025 y reafirmó su papel como el piloto más sólido del fin de semana de la Fórmula 1.

Desde la salida, el británico de Mercedes controló el ritmo del Gran Premio de Singapur 2025, manteniendo siempre a raya a Max Verstappen y Lando Norris, quienes completaron el podio tras una intensa lucha en las primeras vueltas.

El incidente entre Norris y el Red Bull de Verstappen marcó uno de los momentos clave, seguido de un roce entre los dos McLaren que añadió tensión al arranque.

Más atrás, el joven Kimi Antonelli dejó una grata impresión al colocarse quinto, reforzando el buen fin de semana del equipo alemán.

En Ferrari, Charles Leclerc logró imponerse sobre su compañero Lewis Hamilton, quien inicialmente cruzó séptimo, pero perdió la posición con Fernando Alonso tras una penalización por límites de pista.

George never looked back! 🙌



Here's your points-finishers from the Singapore Grand Prix 📈#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ZWENfzdvHo — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

McLaren se consagra Campeón de Constructores en el Gran Premio de Singapur 2025

McLaren volvió a lo más alto de la Fórmula 1 tras sellar el Campeonato de Constructores en el Gran Premio de Singapur 2025.

Con Lando Norris en el podio y Oscar Piastri justo detrás, McLaren aseguró matemáticamente su segundo campeonato consecutivo, reflejando la solidez que ha mantenido a lo largo del año pese a algunos altibajos recientes.

Con seis carreras por disputarse, el equipo papaya aún tiene un desafío pendiente: alcanzar el récord de puntos impuesto por Red Bull en 2024.

Los 650 puntos actuales mantienen viva esa posibilidad, aunque requeriría un cierre sin errores para poder llegar a los 860 puntos de RB.