Charles Leclerc es un piloto de Mónaco que compite en la Fórmula 1 con la Scuderia Ferrari desde 2019. Es reconocido como uno de los talentos más prometedores de su generación y acumula, hasta noviembre de 2025, 8 victorias, 27 poles y 50 podios dentro del campeonato.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari (Darko Bandic / AP)

¿Quién es Charles Leclerc?

Charles Leclerc se unió a Ferrari en 2019 como compañero de Sebastian Vettel y sustituto de Kimi Räikkönen. Es el segundo piloto más joven en correr para la Scuderia, solo detrás del mexicano Ricardo Rodríguez, quien lo hizo en 1961 con menos de 20 años.

Proviene de una familia vinculada al automovilismo: su padre, Hervé Leclerc, compitió en Fórmula 3 en las décadas de los ochenta y noventa, influyendo en su formación como piloto desde temprana edad.

¿Qué edad tiene Charles Leclerc?

Charles Leclerc nació el 16 de octubre de 1997, por lo que en 2025 tiene 28 años.

¿Charles Leclerc tiene esposa?

Charles Leclerc anunció su compromiso con Alexandra Saint Mleux el 2 de noviembre de 2025 mediante una publicación conjunta en redes sociales. La modelo, de 23 años y con raíces mexicanas, ha acompañado al piloto en diversos eventos, incluido su triunfo en el Gran Premio de Mónaco 2024.

Alexandra Saint Mleux, la novia de Charles Leclerc, piloto de Ferrari (Captura de pantalla)

¿Qué signo zodiacal es Charles Leclerc?

Charles Leclerc es Libra, signo de aire asociado con equilibrio, diplomacia y gusto refinado.

¿Charles Leclerc tiene hijos?

No, Charles Leclerc no tiene hijos. El piloto ha expresado que le gustaría formar una familia en un futuro cercano junto a su prometida.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari (Fatima Shbair / AP)

¿Qué estudió Charles Leclerc?

Debido a su compromiso temprano con el automovilismo, Charles Leclerc no cursó estudios universitarios. Completó la educación secundaria en el Lycée Albert Premier, un instituto público de Mónaco-Ville, equivalente al bachillerato francés.

¿En qué ha trabajado Charles Leclerc?

Charles Leclerc ha desarrollado su carrera exclusivamente como piloto profesional, desde sus inicios en el karting hasta convertirse en uno de los referentes de Ferrari en Fórmula 1.