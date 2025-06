Checo Pérez, piloto mexicano que se encuentra sin asiento para la temporada 2025, habló sobre la posibilidad que tuvo de correr para Ferrari en la Fórmula 1.

Y es que no estamos hablando de un equipo cualquiera, Ferrari es la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1 y la llegada de Checo Pérez habría causado gran revuelo en el automovilismo mexicano.

Sin embargo, fue el mismo piloto mexicano quien explicó las razones por las que al final no se concretó la negociación y estuvo en otro equipo de la parrilla.

¿Por qué Checo Pérez no llegó a Ferrari?

En entrevista para Desde el Paddock, Checo Pérez habló sobre varios episodios de su carrera en la Fórmula 1, pero uno de los que más llamó la atención fue la oportunidad que tuvo de llegar a Ferrari.

En 2012, Checo Pérez había sorprendido con su rendimiento en Sauber, por lo que atrajo las miradas de varias escuderías de la parrilla, entre ellas Ferrari.

El piloto mexicano no era un desconocido para el equipo italiano, ya que desde el 2010 pertenecía a su academia de pilotos y ya había realizado test con el equipo.

Sin embargo, lo que frenó todo fue que Ferrari le ofrecía un asiento para el 2014 y, al mismo tiempo, apareció McLaren ofreciendo un lugar para la temporada 2013.

“Podía no haber ido a McLaren y me podía ir a Ferrari, pero Ferrari me ofrecía para el 2014. Hubiera seguido en Sauber un año más, pero me llegó McLaren y ellos siempre estaban peleando el campeonato”, explicó el mexicano.

Desafortunadamente, el paso de Checo en el Team Papaya no fue el esperado y tras un año en la escudería se fue a Force India, equipo con el que conseguiría su primera victoria en F1.

Red Bull se arrepiente de dejar ir a Checo Pérez

El 2024 terminó para Checo Pérez con la noticia de que no sería piloto de Red Bull para el próximo año, situación que lo hizo quedarse sin asiento en la Fórmula 1.

A pesar de cómo se dio su salida de Red Bull, Checo Pérez dice que no les desea el mal: “Tengo muy buenos amigos ahí, la gente piensa que me da gusto (que les vaya mal), pero para nada”.

“No (le deben una disculpa). Al final el deporte es así y se tomaron decisiones porque hubo demasiada presión que ellos mismos generaron. Pero yo sé que muy en el fondo están arrepentidos y lo sé de muy buena fuente”, mencionó el piloto mexicano.