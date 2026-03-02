El piloto de la Fórmula 1, Charles Leclerc, y la influencer, Alexandra Saint Mleux, se casaron en Mónaco.

Casi cuatro meses después del anuncio de su compromiso, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux celebraron su boda civil a tan solo una semana del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto de F1 Charles Leclerc contrae matrimonio con Alexandra Saint Mleux en Mónaco. (@alexandramalenaleclerc)

¿Cómo fue la boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux?

Hasta antes de que circularan las imágenes de la boda, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux mantuvieron en secreto la celebración, ya que no difundieron a la prensa la fecha elegida.

Charles Leclerc apenas una semana antes había participado en los test de pretemporada de Bahréin y se preparaba para el inicio del Gran Premio de Australia, el cuál está programado para el domingo 8 de marzo, por lo que resultó inesperado el festejo de su boda.

Alexandra Saint Mleux vistió un vestido blanco con los hombros descubiertos y con detalles bordados, el cuál fue diseñado por Paolo Sebastian, complementado con joyas de diamantes de la firma Graff.

En cuanto al piloto de la Fórmula 1, utilizó un traje de color beige sencillo para la celebración, en la cual también estuvo presente su perro Leo Leclerc.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron celebración en grande para 2027

Por otro lado, en sus redes sociales, Charles Leclerc hizo referencia a que habrá una celebración más grande en 2027.

“Un día que recordaremos por siempre. La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos”, escribió el piloto de la Fórmula 1.

“No puedo esperar a casarme contigo otra vez el año que viene”, dijo la creadora de contenido y ahora esposa de Charles Leclerc.