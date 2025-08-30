Brighton vs Manchester City se miden en la Jornada 3 de la Premier League; te decimos la hora y canal para ver el partido del equipo de Pep Guardiola.

El Manchester City busca ganar los tres puntos por segunda ocasión en la Jornada 3 de la Premier League.

Brighton vs Manchester City: Hora para ver al equipo de Pep Gardiola en Premier League

A las 7 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Brighton vs Manchester City, en la Jornada 3 de la Premier League, el domingo 31 de agosto.

Brighton vs Manchester City: Canal para ver al equipo de Pep Gardiola en Premier League

La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Brighton vs Manchester City, el domingo 31 de agosto a partir de las 7 horas.

Partido: Brighton vs Manchester City

Fase: Jornada 3 de la Premier League

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Brighton Stadium

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Manchester City a la Jornada 3 de la Premier League?

Manchester City ha tenido un inicio de altibajos en la Premier League, torneo en el que el equipo de Pep Guardiola es favorito para ganar el campeonato.

En la Jornada 1 de la Premier League, Manchester City goleó 4-0 a Wolves, ilusionando a sus aficionados con tener una gran campaña en busca del campeoanto.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola perdió muy pronto el invicto en la Premier League, cuando en la Jornada 2 fue derrotado en casa por el Tottenham, con marcador de 0-2.

Así que en la Jornada 3 contra Bighton, el Manchester City está obligado a sumar los tres puntos para no rezagarse en el tabla general de la Premier League.

¿Cómo va Brigton tras dos jornadas de la temporada de la Premier League?

El Brighton, rival del Manchester City en la Jornada 3 de la Premier League, suma apenas un punto en la competencia.

En la Jornada 1 de la Premier League, el Brighton empató 1-1 con el Fulham, pero fue derrotado como visitante en la cancha del Everton, con marcador de 0-2.