La Jornada 7 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Atlas; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Pumas vs Atlas es unos de los dos partidos con los que cierra la Jornada 7 de la Liga MX

Pumas vs Atlas: Día para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Pumas vs Atlas se enfrentan el domingo 31 de agosto en la Liga MX, como parte de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Pumas vs Atlas: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Pumas vs Atlas se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs Atlas: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Las señales de TUDN y ViX Premium transmitirán el partido Pumas vs Atlas, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Atlas

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX Premium

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Pumas no llega en su mejor momento al partido de la Jornada 7 de la Liga MX, cuando reciba al Atlas en Ciudad Universitaria.

En la Jornada 6 de la Liga MX, Pumas fue incapaz de vencer a Puebla en calidad de local, por lo que apenas suma 6 puntos en el lugar 13 de la tabla general.

¿Cómo va Atlas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Atlas sufrió una dolorosa derrota en su cancha en la Jornada 6 de la Liga MX, en la que recibió al Club América.

Ya con Diego Cocca como su DT, el Atlas se quedó cerca de vencer al América, pero una buena remontada de las Águilas le asestaron la derrota a los rojinegros.

Con la derrota, el Atlas se estancó en 5 puntos, uno menos que Pumas, al que visita en la Jornada 7 de la Liga MX.