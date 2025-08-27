Club América vs Pachuca se miden en la Jornada 7 de la Liga MX; te decimos la hora y canal para ver el partido de las Águilas.

El Club América y Pachuca buscarán los tres puntos en la Jornada 7 de la Liga MX, para seguir en la pelea por la cima del Apertura 2025.

Club América vs Pachuca: Hora para ver a las Águilas en la Jornada 7 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Club América vs Pachuca, en la Jornada 7 de la Liga MX, el sábado 30 de agosto.

Club América vs Pachuca: Canal para ver a las Águilas en la Jornada 7 de la Liga MX

Las plataformas TUDN y ViX Premium, además del Canal 5, transmitirán el partido Club América vs Pachuca, el sábado 30 de agosto a partir de las 21:05 horas.

Partido: Club América vs Pachuca

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llega el Club América a la Jornada 7 de la Liga MX vs Pachuca?

El Club América ha tenido un inicio con buenos resultados en el Apertura 2025 de la Liga MX, y cuando reciba a Pachuca en la Jornada 7 es favorito para sumar los tres puntos.

En la Jornada 6 de la Liga MX, el Club América venció 3-2 al Atlas como visitante, partido en el que remontaron el marcador.

Con 14 puntos, el Club América ocupa el segundo lugar en la tabla general de la Liga MX, sólo abajo de Rayados de Monterrey.

¿Cómo va Pachuca en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Pachuca empató 1-1 con León en la Jornada 6 de la Liga MX, partido que disputó en calidad de visitante.

Pachuca perdió la cima de la Liga MX con Rayados, al llegar a 13 puntos, dos menos que el equipo regio.

Ante América, Pachuca suele hacer buenos partidos en cualquier cancha, pero el partido de la Jornada 7 de la Liga representa una buena prueba de sus alcances.