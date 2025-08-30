En la jornada 3 de la Premier League, el Fulham de Raúl Jiménez visitó al Chelsea, equipo que hace poco fue campeón del Mundial de Clubes.

Raúl Jiménez no inició el partido como titular, sin embargo, en la segunda parte tuvo minutos para ayudar al Fulham en un partido muy complicado ante el Chelsea.

A pesar del esfuerzo de Jiménez, Fulham terminó cediendo terreno y perdió el partido, lo que los mantiene sin poder ganar un duelo en la presente temporada.

Chelsea vs Fulham: Así le fue a Raúl Jiménez en el partido de la Premier League

Raúl Jiménez tuvo un partido complicado con el Fulham en Stamford Bridge, donde el equipo sigue sin conocer la victoria en esta temporada de la Premier League.

El mexicano Raúl Jiménez inició desde el banquillo y apenas disputó 30 minutos, entrando cuando el encuentro ya mostraba un panorama desfavorable.

El Fulham comenzó con intención de sorprender y llegó a marcar primero, con un tanto de Joshua King, pero el VAR anuló la anotación por una falta previa.

Chelsea, aprovechando los errores ajenos, logró abrir el marcador en tiempo agregado del primer tiempo con un gol de Joao Pedro tras una jugada a balón parado.

En la segunda parte, el dominio del Chelsea continuó y rápidamente aseguró la victoria con un penal ejecutado por Enzo Fernández, cerrando el 2-0 definitivo.

Raúl Jiménez llega a 200 partidos en la Premier League

Raúl Jiménez alcanzó un hito histórico en la Premier League al disputar su partido número 200, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo.

A pesar de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses, Raúl Jiménez pudo regresar y mantenerse en la Premier League.

A lo largo de estos 200 encuentros, Jiménez ha dejado una huella significativa con 59 goles y 21 asistencias.

Sus actuaciones no solo han ayudado a sus equipos a competir al más alto nivel, sino que también han consolidado su reputación como uno de los delanteros latinos más influyentes.

Este logro marca un punto de referencia para otros mexicanos en Europa y subraya la importancia de su carrera como modelo de consistencia y profesionalismo en el futbol internacional.