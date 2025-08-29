En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, Chivas Femenil vs Tigres se enfrentan en un atractivo partido; te decimos a qué hora y dónde verlo.

Chivas Femenil vs Tigres es el primero de los cuatro partidos programados para jugarse el domingo 31 de agosto de la Liga MX Femenil.

Chivas Femenil vs Tigres: A qué hora ver la Jornada 9 de la Liga MX Femenil

El domingo 31 de agosto, Chivas Femenil vs Tigres juegan el partido de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, a partir de las 11:07 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Akron será el escenario del partido Chivas Femenil vs Tigres, en una visita complicada para las Amazonas.

Chivas Femenil vs Tigres: ¿Dónde ver la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?

La plataforma Amazon Prime Video transmitiría el partido Chivas Femenil vs Tigres, duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas Femenil vs Tigres

Fase: Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 11:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas Femenil al partido de la Jornada 9 de Liga MX Femenil?

Chivas Femenil busca acercarse a los primeros lugares de la Liga MX Femenil, pero tiene que derrotar a Tigres en la Jornada 9.

Chivas Femenil ha tenido un buen inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, pero no ha sido suficiente para colocarse en los primeros lugares.

En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, Chivas Femenil empató 1-1 con las Rayadas, para llegar a 14 puntos.

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?

La Jornada 9 de la Liga MX Femenil enfrenta a Tigres con Chivas Femenil, duelo importante para las Amazonas en sus aspiraciones de estar en los primeros lugares de la tabla general.

En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, las Amazonas de Tigres golearon 7-0 al Querétaro en calidad de visitante.

Tigres Femenil es sublíder general del Apertura 2025 con 19 puntos.