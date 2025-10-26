El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona fue para los Merengues. Kylian Mbappé y Jude Bellingham se encargaron de darle una victoria merecida a los Merengues que, de paso, sirvió para que muchos de sus jugadores tuvieran un descargo importante en contra de Lamine Yamal, quien soltó declaraciones que calentaron la previa del encuentro y que elementos como Dani Carvajal no le perdonaron.

Y es que, en días anteriores, Lamine Yamal soltó frases picantes que calentaron el Clásico. La figura de FC Barcelona estuvo en la Kings League, lugar donde fue cuestionado sobre el encuentro ante Real Madrid, así como lo complicado que podría resultar la visita al Santiago Bernabéu, a lo que respondió que, “La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4”, cosa que Dani Carvajal no pasó por alto.

Tan pronto como terminó el duelo que ganó la escuadra madridista, Lamine Yamal se trató de acercar a Carvajal para extender su mano; sin embargo, el defensa merengue le hizo un gesto claro y contundente en el que le dio a entender que había hablado mucho. Esta situación encendió la mecha en el campo dado que después de eso, surgieron empujones entre jugadores de ambos equipos.

El reclamo de Vinicius a Lamine Yamal

En medio del conato de bronca al término del Clásico, llamó la atención que Vinicius también tuvo el mismo gesto que Dani Carvajal en contra de Lamine Yamal. Y es que cuando los empujones estaban en la zona de medio campo, más pegado a la línea de banda el brasileño hizo la seña a Lamine Yamal de que había hablado mucho antes del juego.

Además, durante el partido, hubo una acción donde la pelota quedó dividida y al ir a la disputa de ella, Vinicius terminó por tirar un balonazo a Lamine Yamal, cosa que la tribuna madridista notó, por lo que lanzaron una carretada de aplausos al camiseta 7 merengue que, más adelante, protagonizaría un hecho bochornoso al exhibir su molestia por salir de cambio.

Hubo un punto en el que se pudo ver a Vinicius en un intento de correr directo hacia Lamine Yamal, justo antes de entrar a los túneles que conducen a los vestidores, pero integrantes del staff madridista lo detuvieron a fin de evitar que el conflicto subiera de tono.

Dani Carvajal y Vinícius Jr diciéndole a LAMINE YAMAL que hable ahora.



pic.twitter.com/woNcGhQzF0 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2025

La indirecta de Jude Bellingham a Lamine Yamal en Instagram

Una de las figuras del Clásico en España fue Jude Bellingham. Un gol de mediocampista inglés sentenció la victoria para los locales, que, dicho sea de paso, pusieron tierra de por medio en la clasificación general de LaLiga. Después de eso, vino una indirecta hacia Lamine Yamal de su parte.

Y es que luego de la victoria de Real Madrid, Jude Bellingham realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que dejó un dardo incluido hacia Lamine Yamal. ”Hablar es barato. ¡¡¡HALA MADRID SIEMPRE!!!“, publicó el mediocampista inglés

De tal forma, quedó claro que los jugadores de Real Madrid tuvieron muy en cuenta las palabras de Lamine Yamal previo al Clásico y no se la pensaron para hacerle saber que hablaron en la cancha.