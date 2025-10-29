Vinícius Jr. ha sido noticia en los últimos días luego de protagonizar tremendo berrinche en el Real Madrid, su acción no pasó desapercibida y ya tuvo consecuencias.

Las cámaras no pasaron por alto las rabietas de Vinícius luego de que Xabi Alonso lo mandara al banquillo en un momento cúspide del partido.

Después de todo el escándalo, Vinícius realizó una publicación en X para ofrecer disculpas por su actitud en el Clásico de España.

¿Qué dijo Vinícius luego del berrinche que hizo en el Clásico de España?

Real Madrid ganó el Clásico de España ante FC Barcelona, pero los reflectores se fueron con Vinícius Jr. quien hizo un tremendo berrinche tras salir de cambio

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico.

Tal como ya lo hice personalmente durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros de equipo, al club y al presidente.

A veces la pasión me domina porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi espíritu competitivo nace del amor que siento por este club y todo lo que representa.

Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

Comunicado de Vinícius Jr. (X de Vini Jr.)

¿Cuándo volverá a jugar Real Madrid en LaLiga?

Después de imponerse al Barcelona en el Clásico, Vinícius y el Real Madrid están listos para afrontar la Jornada 11 de LaLiga, en la que recibirán al Valencia en el Santiago Bernabéu.

De momento, Real Madrid es líder del campeonato con 27 puntos, escoltados por el Barcelona que está en segundo puesto con 22 unidades. La victoria en el clásico catapultó a los dirigidos por Xabi Alonso y buscarán seguir en la cima para buscar el título liguero.

Vinícius Jr. ya ofreció disculpas y se espera que su acción no tenga mayor repercusión en el vestuario. Sin lesión alguna, se espera que el brasileño tenga minutos este sábado 1 de noviembre.