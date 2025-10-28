La victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona en el Clásico de España dejó a los aficionados celebrando, pero también puso en evidencia las tensiones entre Vinicius Jr y Xabi Alonso.

Tras el partido, se ha revelado que no existe una relación cercana entre Vinicius Jr y Xabi Alonso dentro del Real Madrid, un detalle que ha generado polémica en el entorno merengue.

La situación no es para menos, pues el futbolista brasileño es uno de los jugadores más valiosos de la plantilla, solo por detrás de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Revelan que no hay relación entre Vinicius Jr y Xabi Alonso

El distanciamiento entre Vinicius Jr y Xabi Alonso dentro del Real Madrid sigue generando polémica.

Según información de Toño García, el enfado de Vinicius Jr no es reciente, sino que se remonta al Mundial de Clubes, torneo en que Xabi Alonso llegó al equipo, específicamente al partido ante el PSG.

El malestar de Vinicius ha sido tal que incluso lo comunicó a su representante, dejando claro que evaluaba la posibilidad de salir del club si su situación no cambiaba.

La falta de diálogo con Alonso ha generado un ambiente tenso que afecta la dinámica entre ambos dentro del equipo.

Fuentes cercanas aseguran que el brasileño considera que su papel no ha sido suficientemente valorado por el entrenador, lo que lo llevó a cuestionar su futuro en el Real Madrid y a contemplar la opción de no renovar si la situación no se resuelve.

🚨💔 NO HAY relación entre Xabi Alonso y Vinicius



😡🗯️ VINICIUS le dijo a su representante la última semana de verano que se QUERÍA IR si Alonso no lo consideraba IMPRESCINDIBLE



❌ Si la situación se mantiene, NO renovará



🗨️ Informa @toniogarcia85 en #ElLarguero 📻 pic.twitter.com/T1slavZdbz — El Larguero (@ellarguero) October 27, 2025

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido del Real Madrid?

El Real Madrid se prepara para recibir al Valencia C.F en el Santiago Bernabéu el sábado 1 de noviembre de 2025.

Los merengues buscarán mantenerse firmes en la liga tras los recientes encuentros y aprovechar la localía para sumar puntos importantes en la tabla.

Será un duelo clave para ambos equipos, donde se espera ver a Vinicius Jr nuevamente como titular, a pesar de las tensiones con Xabi Alonso.