Vinícius Jr ha estado en medio de la polémica tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, ha formalizado un romance que tuvo tropiezos en el inicio, pero que ahora parece más fuerte que nunca.

Antes de ver su relación con la influencer brasileña, repasemos lo que ha hecho Vinícius Jr que además, no ha arreglado con su entrenador del Real Madrid.

Para empezar, desde la llegada de Xabi Alonso, el brasileño perdió cierta ‘importancia’ en el Club Blanco, pues ya no era titular en todos los partidos.

Sin embargo, todo se puso tenso cuando en El Clásico, Vinícius Jr salió de la cancha muy molesto al ser sustituido. Ni si quiera pasó por la banca, ya que se fue directamente a los vestidores. Su entrenador solo comentó que lo iban a hablar en privado.

Vinicius Jr. ya salió de la friendzone: acaba de formalizar su nuevo romance

En medio de la tensión entre Vinícius Jr y Xabi Alonso, el jugador del Real Madrid viajó a Mónaco para encontrarse con Virginia Fonseca y formalizar su relación.

Se debe decir que este romance no comenzó de la mejor manera, pues Virginia Fonseca le cachó hablando con otras modelos a Vinícius Jr: "No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné“, comentó el brasileño.

Parece que ahora sí quiere hacer bien las cosas, pues este viaje de improviso fue para hacer oficial la relación. Los dos subieron unas fotos en las que se ve un globo que dice love.

Esto no es ninguna sorpresa, pues a la influencer brasileña se le ha visto en varias ocasiones en el Santiago Bernabéu apoyando a delantero del Real Madrid.

¿Quién es Virginia Fonseca? La pareja de Vinícius Jr

Virginia Fonseca, pareja de Vinícius Jr, es una influencer, presentadora de televisión y emprendedora. Nació en Estados Unidos el 6 de abril de 1999, sin embargo desde muy pequeña se mudó a Brasil y ahí se ha mantenido toda su vida.

Salió a la fama desde muy joven, por su canal de YouTube, pero explotó cuando tuvo una relación con el cantante Zé Felipe. Producto de esa relación nacieron sus 3 hijos.

En ese momento salía en videos musicales de su pareja, pero también creo una agencia de publicidad y una marca de cuidado de la piel.