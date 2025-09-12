Malas noticias para el Real Madrid, una de sus estrellas se une a la larga lista de lesionados y no estará al menos 3 meses en la cancha.

Real Madrid ha comenzado una temporada más con los mismos problemas que tuvo la pasada, las lesiones afectaron su cierre en las competencias, y más los futbolistas que son defensores.

Para eso, el Club Blanco se reforzó de la mejor manera, y así poder contener este tipo de situaciones, pero esta baja será sensible, más por los partidos que se vienen pronto.

Recordemos que la Champions League comienza este martes y los de Xabi Alonso abren el telón contra el Marsella. En este mismo septiembre juegan el Derby Madrileño y en octubre contra el Barcelona.

Alarma en el Real Madrid: Pierden a una de sus figuras por lesión; se perderá al menos 3 meses

Este 12 de septiembre, Real Madrid anunció la lesión de Antonio Rudiger, defensa que venía teniendo minutos desde la llegada de Xabi Alonso.

Real Madrid dio a conocer la noticia con un comunicado: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Pendiente de evolución“.

Si bien, no dio a conocer el tiempo fuera que estará el alemán, este tipo de problemas musculares duran unos 3 meses. Por lo que lo podríamos estar viendo de regreso hasta diciembre.

Antonio Rüdiger en el Real Madrid vs Pachuca. (Chris Carlson / AP)

Todos los lesionados del Real Madrid en el inicio de temporada

Además de Antonio Rudiger, hay otros jugadores clave que siguen en recuperación aunque unos van a regresar antes que otros.

La lista es larga: Rudiger, Camavinga, Bellingham, Mendy, Endrik y Lunin, son los lesionados del Real Madrid.

Por lo menos, Camavinga y Bellingham ya entrenan con el equipo, pero todavía no tienen el alta médica. Aunque se espera que este septiembre estén de regreso los dos.